Estas fueron las palabras de despedida que le dedicó Kylian Mbappé a Xabi Alonso

“Ha sido corto, pero fue un placer jugar para ti y aprender de ti. Gracias por darme confianza desde el primer día. Te recordaré como un entrenador con ideas claras y mucho conocimiento sobre el fútbol. Te deseo lo mejor en tu próximo capítulo”, escribió Kylian Mbappé en su más reciente historia de Instagram. Una mensaje acompañado con una foto de sí mismo junto a Xabi Alonso, ex DT del Real Madrid.

El pasado domingo 11 de enero de 2026, el club blanco perdió la final de la Supercopa de España frente al FC Barcelona. El 3-2 en contra fue la gota que rebasó el vaso y le terminó costando el puesto a Alonso, quien había llegado al banquillo merengue en el verano de 2025.

Eso sí, su salida del Madrid no estuvo libre de conjeturas controversiales, las cuales señalaban a los jugadores como los principales responsables de su fracaso deportivo. Antes de este clásico de España, Xabi Alonso le había ganado al Barcelona por liga el año anterior.

¿Qué pasó entre Alonso y Mbappé en la final de la Supercopa de España?

Además, para el recuerdo y los conspiranoicos quedará la diferencia de posturas entre Xabi Alonso y Kylian Mbappé en la final de la Supercopa de España. Mientras el entrenador quiso hacerle un pasillo al campeón, el francés se negó y convenció a sus compañeros de irse al vestuario.

Una imagen que dejó mucho de que hablar, tanto entre los hinchas del Real Madrid, como entre los fanáticos del FC Barcelona. Un hecho que alimentó mucho más las teorías de que tanto Mbappé como otras estrellas del equipo no tenían la mejor relación con Alonso.

Comenzando por Vinicius Jr. quien fue sustituido en varias ocasiones y a quien nunca se le vio mucha afinidad con el director técnico. Sin embargo, no hay una declaración oficial o un indicio claro de que los jugadores madridistas hayan tenido un problema con su ex técnico.

¿Quién es el nuevo técnico del Real Madrid?

Álvaro Arbeloa tomará las riendas del club merengue con el objetivo de ganar todos los trofeos de la temporada, especialmente la UEFA Champions League, competencia capricho del conjunto español y que no gana desde la temporada 2023/24 con Carlo Ancelotti al mando.

Sin embargo, el reto es mayúsculo, pues con un vestuario que parece dividido, Arbeloa tendrá que recuperar la confianza de las estrellas. Especialmente de Vinicius y Jude Bellingham que no atraviesan su mejor momento en España desde el punto de vista deportivo.

Habrá que esperar como resulta la actual temporada para el Real Madrid, quien se mantiene como el escolta más inmediato del FC Barcelona en la liga, sigue vivo en la Copa del Rey y sueña con levantar su decimosexta orejona, Liga de Campeones o Copa de Europa.

