Deportes
Fútbol Mundial

Sorpresa en la Copa de Francia: PSG quedó eliminado en casa contra Paris F.C.

El campeón de Europa y doble defensor del título quedó eliminado en dieciseisavos de final tras caer 1-0 ante su vecino recién ascendido.

Agencia AFP
12 de enero de 2026 - 11:47 p. m.
Foto: EFE - CHRISTOPHE PETIT TESSON
París SG, doble defensor del título, fue eliminado (1-0) en dieciseisavos de final de la Copa de Francia por su vecino, el París FC, ascendido a la Ligue 1 esta temporada, este lunes en el Parque de los Príncipes.

Jonathan Ikoné, delantero formado en el PSG, marcó (74′) el único tanto del partido en una de las pocas incursiones de su equipo en el campo del campeón de Europa, que multiplicó las ocasiones sin lograr encontrar premio.

“Creo que es muy fácil hablar de este partido: es un partido muy completo, jugamos muy bien, hicimos todo el trabajo y dominamos, no veo ningún problema con el partido”, declaró el entrenador del PSG Luis Enrique.

“Pero hay que marcar goles y no marcamos; así es el fútbol. Estoy muy satisfecho con lo que he visto tanto a nivel colectivo como individual”, añadió el español.

Esta eliminación sorpresa constituye el primer contratiempo importante en la temporada del PSG, que cerró un histórico 2025 con seis títulos (Ligue 1, Copa de Francia, Trofeo de Campeones, Liga de Campeones, Supercopa de Europa y Copa Intercontinental) de siete competiciones disputadas (final perdida en el Mundial de Clubes).

La semana pasada añadió un nuevo Trofeo de Campeones -la Supercopa de Francia- al derrotar en los penales al Marsella en Kuwait.

Hay que remontarse a la temporada 2013-2014 para ver al PSG eliminado en dieciseisavos de la Copa, y eso ilustra aún más el rendimiento de los jugadores de Stéphane Gilli, vecinos -el estadio está en la calle del frente- del PSG.

Nkambadio, infranqueable

Los jugadores del París FC lograron incomodar a los campeones de Europa, que apretaron hasta el final, como en el cabezazo fallado de Désiré Doué (90+6′) y el disparo de Vitinha (90+7′) detenido por Obed Nkambadio, muy acertado este lunes.

Hizo falta este segundo derbi en una semana para ver al PFC lograr la hazaña, pese a un claro dominio y posesión por parte de los jugadores de Luis Enrique.

Resumen del partido

Video Thumbnail

Con un equipo retocado a pesar de la presencia de varios titulares (Vitinha, Fabián Ruiz, “Kvara”, Barcola, Pacho o Chevalier), los vigentes campeones no encontraron la manera de batir a Nkambadio.

En una de las pocas ocasiones del PFC, Ikoné sorprendió a Chevalier con un disparo cruzado.

En el último cuarto de hora el PSG asedió la portería rival pero esta vez no hubo milagro.

Por Agencia AFP

