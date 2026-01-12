¿Quiénes jugarán las semifinales de la Copa Africana y cuándo se disputan?

La Copa Africana entra en su fase decisiva con cuatro selecciones históricas aún en carrera y dos duelos interesantes. Foto: Agencia EFE

Las semifinales de la Copa Africana ya están definidas y el torneo ahora solo tiene cuatro equipos, que buscan la máxima gloria continental. En este punto, llegaron selecciones históricas y el margen de error se reduce al mínimo

Nigeria frente a Marruecos y Senegal contra Egipto serán los cruces que decidirán a los finalistas del certamen continental. Dos llaves con atractivos propios, figuras determinantes y antecedentes recientes que elevan la expectativa.

¿Cómo quedaron conformadas las semifinales de la Copa Africana?

Nigeria derrotó 2-0 a Argelia en Marrakech y avanzó para medirse con Marruecos, mientras que Egipto eliminó al vigente campeón, Costa de Marfil, por 3-2, y se citó con Senegal en la otra semifinal.

El paso de Nigeria a semifinales no dejó dudas. En un partido que se destrabó en el complemento, Victor Osimhen fue decisivo con un gol y una asistencia, suficiente para derribar a una Argelia que había llegado sólida, con el arco invicto en buena parte del campeonato.

El delantero nigeriano abrió el marcador apenas iniciado el segundo tiempo, con un cabezazo imponente a los 47 minutos, y luego asistió a Akor Adams para el 2-0 definitivo. Más allá del resultado, Nigeria dejó una sensación de control y madurez, especialmente tras un primer tiempo sin goles pero con dominio territorial.

Subcampeona de la edición anterior, la selección nigeriana llegó a este torneo con la herida abierta de no haber clasificado al próximo Mundial, pero su recorrido en Marruecos empieza a tomar forma de reivindicación. Está a dos partidos de levantar su cuarto título continental, con un Osimhen que marca diferencias en los momentos clave.

Nigeria vs. Marruecos: ¿final anticipada?

Los marroquíes vienen de eliminar a Camerún con autoridad (2-0) y ahora contarán con el respaldo del público local en Rabat. Nigeria, por su parte, ya demostró que no se intimida en escenarios adversos, como ocurrió ante más de 30.000 aficionados volcados con Argelia en Marrakech.

Será un cruce entre dos selecciones con estilos distintos, pero con el mismo objetivo inmediato: llegar a la final y confirmar su candidatura al título.

Egipto sobrevivió al drama y sigue en pie

El otro boleto a semifinales lo selló Egipto, que volvió a caminar por la cornisa pero salió ileso. En Agadir, los Faraones derrotaron 3-2 a Costa de Marfil, el campeón defensor, en un partido vibrante que exigió oficio y concentración hasta el último minuto.

Egipto golpeó rápido con Omar Marmoush (4’), amplió con un cabezazo de Rami Rabia tras un córner ejecutado por Mohamed Salah (32’) y, cuando el partido volvió a equilibrarse, el propio Salah apareció para marcar el tercer gol a los 52 minutos. Costa de Marfil descontó en dos ocasiones, pero no le alcanzó.

Siempre al límite desde el inicio del torneo, Egipto sigue avanzando y queda a dos partidos de ampliar su récord histórico de títulos continentales a ocho, un dato que explica su peso específico en este tipo de instancias.

La semifinal entre Senegal y Egipto reúne a dos selecciones que saben jugar este tipo de partidos. Senegal llegó a esta fase tras vencer 1-0 a Malí, mientras que Egipto vuelve a apoyarse en su experiencia colectiva y en la jerarquía de Salah, aun sin el despliegue físico de otras épocas.

El margen será mínimo y cualquier detalle puede inclinar la balanza en Tánger.

Programación de las semifinales (hora Colombia)

Senegal vs. Egipto. Miércoles 14 de enero – Estadio de Tánger – 12:00 p.m.

Nigeria vs. Marruecos. Miércoles 14 de enero – Prince Moulay Abdellah Stadium – 3:00 p.m.

Los juegos se podrán ver a través de la señal de Win Sports+.

