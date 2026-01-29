Este es el ambicioso proyecto de River Plate para ampliar, aún más, su estadio

El nuevo Más Monumental con capacidad para 101.000 espectadores. Foto: River Plate

El mundo River Plate sigue creciendo. El conjunto millonario anunció recientemente la ampliación de su estadio Más Monumental, ubicado en Buenos Aires, Argentina. De acuerdo con los planes de construcción, el nuevo recinto tendría una nueva bandeja 360º, sería techado en su totalidad y albergaría a 101.000 espectadores.

De hacerse realidad esta capacidad, el Más Monumental sería el segundo estadio más grande del mundo, superando al Camp Nou del FC Barcelona (99.000 asistentes). Además, quedaría a pocas butacas del recinto con mayor capacidad, el estadio Rungrado Primero de Mayo, ubicado en Pyongyang, Corea del Norte, 114.000 espectadores.

¿Cuándo empiezan las obras?

La firma alemana Schlaich Bergermann Partner, referente mundial en la ingeniería de techos para estadios de fútbol, fue la encargada de presentar el proyecto. Ahora, el cuadro de la banda cruzada tendrá que avanzar en el proceso de licitación.

Este documento demostrará qué tan factible es la obra y el alcance del proyecto. Un tema que no solo depende de River Plate, sino también de la ciudad. Para eso, el equipo convocó a 10 compañías que competirán por firmar el contrato con River.

De cumplirse a cabalidad estos procesos, el club espera iniciar las obras la primera semana de abril de 2026. Eso sí, sin dejar inutilizado el estadio para la participación de la escuadra gaucha en el campeonato doméstico y en la Copa Sudamericana.

¿Cuántos puestos habrá de más en el estadio?

Esta nueva remodelación llega después de que La Banda finalizara su reconstrucción más profunda de los últimos años. Esta eliminó la icónica pista atlética del viejo estadio Antonio Vespucio Liberti, que tenía una capacidad de 70.074 personas.

Las obras empezaron en 2021 y luego de cuatro años entregaron un moderno recinto para 85.018 espectadores. Por lo que este nuevo proyecto de construcción busca sumar 16.000 sillas más que beneficiarían especialmente a los socios del equipo.

Además, las nuevas butacas serán rojas y blancas, formando una bandera de 360° en las actuales tribunas altas. Un diseño que no solo atiende a la cantidad, sino también a la calidad de estadio que quiere tener River Plate en el futuro.

¿Cuánto costará el proyecto?

Por último, el club argentino estima que, una vez iniciadas las obras, estas se extiendan por 36 meses (tres años). Adicionalmente, el combinado que viste de blanco y rojo espera que todo el proyecto supere los USD 100 millones, una cifra que aún puede aumentar luego del proceso de licitación.

Un costo que, según River Plate, será cubierto por un crédito internacional a largo plazo y un nuevo contrato comercial que incluye la venta de los derechos de naming por diez años. Esto significa que una empresa pueda ponerle su nombre al estadio.

Un aspecto que puede no gustarle a muchos hinchas del conjunto millonario, pero que permitiría que más socios del club puedan entrar a ver a su equipo a la cancha. Finalmente, en la actualidad, los equipos con grandes estadios propios no solo los ven como un escenario deportivo, sino también como una gran arena para conciertos. Un caso similar al del Real Madrid con el estadio Santiago Bernabéu de 84.000 asistentes.

