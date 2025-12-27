Tres jugadores colombianos nominados a prestigioso premio en la liga de Brasil

Jorge Carrascal, volante de Flamengo y la selección de Colombia. Foto: AFP - MAURO PIMENTEL

Los jugadores de la selección de Colombia continúan demostrando su alto nivel alrededor del mundo. En esta ocasión, el reconocimiento llegó para tres futbolistas colombianos, quienes fueron nominados al premio de mejor refuerzo del Brasileirao 2025, distinción organizada por Globo Esporte, el principal medio deportivo de Brasil.

La votación, que está en manos de los aficionados, reúne a 15 jugadores que se destacaron a lo largo de la temporada. Entre los nominados aparecen Jorge Carrascal (Flamengo), Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama) y Johan Carbonero (Internacional).

Jorge Carrascal llegó a Flamengo en agosto de 2025, procedente del Dynamo de Moscú, y en poco tiempo logró un impacto notable. Desde su arribo, el volante colombiano conquistó la Copa Conmebol Libertadores y el Brasileirao.

El medio brasilero destacó su gran aporte al equipo. “En teoría, el colombiano fue fichado por Flamengo para ser el sustituto inmediato de Arrascaeta. Pero su rendimiento superó las expectativas, y Filipe Luís necesitó encontrarle un lugar en la titularidad. Versátil, el jugador de 27 años fue polifuncional en el campo. Carrascal orquestó uno de los goles más importantes de Flamengo en el año, en la victoria 1-0 contra Racing en la ida de las semifinales de la Libertadores”, señaló el medio.

Por su parte, Carlos Andrés Gómez llegó Vasco da Gama proveniente del Stade Rennais. El extremo colombiano había disputado 17 partidos de liga en Francia, con un gol, marcado el 25 de octubre de 2024 ante Le Havre. Al igual que Carrascal, arribó a Brasil en agosto de 2025 y fue parte del equipo que terminó subcampeón de la Copa de Brasil.

Globo Esporte resaltó las buenas actuaciones que tuvo el extremo colombiano. “Cedido por el Rennes francés, el colombiano llegó al Vasco en la segunda mitad del año y tuvo una serie de buenas actuaciones antes de consolidarse en el equipo dirigido por Fernando Diniz. A pesar de quedar subcampeón en la Copa de Brasil, fue uno de los jugadores más destacados durante toda la campaña y cerró el año con 21 partidos, un gol y siete asistencias”, dijo el medio.

Finalmente, aparece Johan Carbonero, quien llegó cedido desde Racing de Avellaneda y fue determinante para que Internacional de Porto Alegre evitara el descenso en una temporada complicada.

El medio brasilero resultó la constancia que tuvo Carbonero durante todo el año. “Johan Carbonero fue uno de los pocos puntos brillantes del Internacional en 2025. El veloz delantero colombiano ayudó al equipo colorado a mantenerse en la Serie A con cinco goles y dos asistencias. Su rendimiento podría llevar al club de Rio Grande do Sul a gestionar su fichaje definitivo para 2026”, explicó el medio.

Lista completa de los nominados al premio a mejor refuerzo del Brasileirao 2025.

Jorginho (Flamengo)

Jorge Carrascal (Flamengo)

Danilo (Flamengo)

Vítor Roque (Palmeiras)

Andreas Pereira (Palmeiras)

Reinaldo (Mirassol)

Cristiano (Cruzeiro)

Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Lucho Acosta (Fluminense)

Montoro (Botafogo)

William José (Bahía)

Cuello (Atlético Mineiro)

Carlos Vinícius (Gremio)

Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama)

Johan Carbonero (Internacional)

