¡Luis Díaz fue galardonado como el mejor fichaje de la temporada 2025 en Europa!

El colombiano sigue recibiendo reconocimientos y, esta vez, fue seleccionado por el portal web GOAL como el mejor fichaje de la temporada.

28 de diciembre de 2025 - 05:41 p. m.
Foto: EFE - ANNA SZILAGYI
Luis Díaz continúa firmando una temporada sobresaliente con Bayern Múnich y ya es señalado como el mejor fichaje del fútbol europeo. El portal web GOAL ubicó al colombiano por encima de nombres como Marcus Rashford (Barcelona), Luka Modrić (Milán) y su compañero Jonathan Tah.

A la fecha, el guajiro registra 13 goles y siete asistencias en 22 partidos. Su regularidad lo llevó, además, a integrar el equipo ideal de Europa en lo que va de la temporada.

En el análisis, el medio también resaltó que en Liverpool aún lamentan su salida y que los jugadores Alexander Isak y Florian Wirtz, quienes llegaron para reemplazar la labor del guajiro, no han logrado suplir el vacío que dejó el colombiano, pues sus números son inferiores a los de Díaz.

Díaz ha estado en una forma absolutamente deslumbrante en Alemania. Se beneficia de los espacios de la Bundesliga y, como extremo rápido y directo, ahí es donde brilla”, dijo el portal web GOAL.

Además, el portal web, proyectó al colombiano como candidato al Balón de Oro si mantiene el nivel y gana trofeos, ubicándolo octavo en su ranking preliminar.

Por otro lado, el respaldo de su fichaje también llegó desde el diario Bild, que reveló que los hinchas de Bayern Múnich eligieron a Luis Díaz como el fichaje del año, con el 47% de los votos, superando por poco a la joven promesa Lennart Karl. “El colombiano ha dado lo mejor de sí desde su llegada, marcando 13 goles y dando siete asistencias”, señaló el medio alemán.

Díaz, que disfruta de unos días de vacaciones en Colombia, regresará a la competencia el 11 de enero, cuando el Bayern Múnich enfrente al Wolfsburg en la Bundesliga.

Lista completa de los mejores fichajes del fútbol europeo según el portal web GOAL

  1. Luis Díaz (Bayern Múnich- 75 millones de euros)
  2. Yan Diomande (Leipzig - 20 millones de euros)
  3. Florian Thauvin (Lens - 8 millones de euros)
  4. Luka Modrić (Milan - Libre)
  5. Granit Xhaka (Sunderland - 17 millones de libras)
  6. Jonathan Tah (Bayern Múnich - Libre)
  7. Martín Zubimendi (Arsenal - 60 millones)
  8. Joan García (Barcelona - 25 millones)
  9. Marcus Rashford (Barcelona - préstamo)
  10. Malick Thiaw (Newcastle - 35 millones)

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

