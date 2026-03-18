Esto dijo James Rodríguez luego de su primer partido con Minnesota United en la MLS

James Rodríguez en el partido entre Minnesota United y Vancouver Whitecaps en el BC Place el 15 de marzo de 2026. Foto: Getty Images via AFP - RICH LAM

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James Rodríguez sigue dando de qué hablar en Estados Unidos. El goleador histórico de la selección de Colombia en mundiales habló luego de lo que fue su debut con Minnesota United, refiriéndose especialmente al abultado 6-0 en contra que sufrió ante Vancouver Whitecaps y su tardío debut en la MLS.

“Todos saben que fue duro entrar así, ya íbamos perdiendo por muchos goles. Pero yo entré haciendo mi trabajo. En pocos minutos se hicieron cosas buenas. Personalmente, estoy bien, siempre quiero ayudar, pero estaba claro que era duro con tantos goles abajo”, dijo el número 10 de la Tricolor.

James habló de por qué no pudo entrar al campo de juego durante los primeros tres partidos de su equipo. Específicamente en el partido contra Cincinnati en el que se quedó en el banco de suplentes los 90 minutos. Incluso explicó por qué se lesionó para el juego frente a Nashville.

¿Por qué James se lesionó en la MLS?

“La semana pasada tuve algo en el pie, el cuerpo mío no está acostumbrado a entrenar en una cancha así, que es tan dura, en un campo que es artificial, pero estoy intentando hacer las cosas bien”, manifestó James Rodríguez.

Eso sí, el crack de Colombia dejó claro que ya se encuentra mucho mejor y espera hacer parte del próximo compromiso contra Seattle Sounders. Este partido será por la quinta fecha de la Conferencia Oeste de la MLS.

“Estoy apto para ya poder jugar todo. Hay que entrenar fuerte toda la semana y el día de juego hacer el máximo para poder ganar. Siento que es una liga física, que se corre más de lo que se juega”, reconoció el líder de la selección.

¿Por qué James quiso jugar en Minnesota United?

El ex Real Madrid y Bayern Múnich reconoció que está dispuesto a aprender cosas nuevas, a adaptarse y a siempre ayudar a su equipo. Explicó que esa fue una de las razones por las que elegió a Minnesota United como su club.

Además, no hay que perder de vista que esta será la escuadra que preparará a James Rodríguez para, tal vez, su última Copa del Mundo. El mediocampista de 34 años es uno de los intocables para Néstor Lorenzo y más en el Mundial.

La cita orbital es la gran prioridad de Puskas de 2015 y seguramente espera estar en plenitud de condiciones físicas y técnicas para el debut el 11 de junio en Ciudad de México. Un día que puede marcar el destino de su carrera y del país.

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