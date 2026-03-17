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“Juega tan poco en clubes que es difícil esperar mucho de él”, prensa sobre James Rodríguez

El “10″ de la selección de Colombia tuvo un descolorido debut con su equipo, Minnesota United, de la MLS por cuenta de una goleada 6-0 de Vancouver Whitecaps.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
17 de marzo de 2026 - 05:00 p. m.
James Rodríguez durante su debut con Minnesota United en la Major League Soccer (MLS).
James Rodríguez durante su debut con Minnesota United en la Major League Soccer (MLS).
Foto: Getty Images via AFP - RICH LAM
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James Rodríguez por fin debutó con su nuevo club, Minnesota United. No obstante, no lo hizo en la situación más favorable, pues al momento de entrar su equipo perdía 5-0 contra Vancouver Whitecaps por la tercera jornada de la MLS. El partido finalmente terminó 6-0 a favor de la escuadra canadiense de Thomas Müller.

Aunque poco o nada tuvo que ver con la ruidosa goleada, James no se salvó de ser señalado por la prensa estadounidense que aún es escéptica con el aporte que le pueda dar el cucuteño a Minnesota. Un club de un poco más de 10 años de profesionalismo y que nunca ha ganado un trofeo en su historia.

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“¿Qué espera la gente de James Rodríguez? Bueno, el problema es que juega tan poco en clubes que es difícil esperar mucho. Solo tiene contrato para los primeros 15 partidos de la temporada, y no sabemos qué pasará después del Mundial. Creo que es difícil saber qué esperar de él”, dijeron en la CBS.

¿Qué dijeron de James Rodríguez en Estados Unidos?

Desde el país norteamericano pensaron antes del partido que ese podría ser un gran momento para el debut de James. Sin embargo, ya con el resultado en la mano, quedó claro que fue una situación incómoda para el colombiano.

Obviamente, te sientes mal, pero el partido ya estaba prácticamente sentenciado cuando él salió al campo”, dijo uno de los periodistas deportivos del programa Morning Footy emitido por la cadena estadounidense CBS.

Incluso, antes de darse su entrada al campo de juego, el plan del entrenador neozelandés, Cameron Knowles, era que jugaría 20 o 15 minutos. Todo esto para de a poco fuera encontrando el ritmo de competencia que tanto necesita.

¿Cuándo vuelve a jugar el equipo de James?

Minnesota United volverá a la acción el domingo 22 de marzo de 2026. Se enfrentará contra Seattle Sounders a partir de la 1:30 p.m. en el Allianz Field de Saint Paul, Minnesota. Una de las ciudades más frías de Estados Unidos.

Al equipo del colombiano le urgen los tres puntos y ojalá por un marcador amplio, pues luego de cuatro cotejos, dos derrotas, una victoria y un empate, se ubica en la casilla número 13 de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer.

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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