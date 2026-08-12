“Todavía no puedo creer que te hayas ido”, el sentido mensaje de Lionel Messi a su padre

Lionel Messi en el partido por los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Suiza en Kansas, Estados Unidos. Foto: EFE - CHRISTOPHER NEUNDORF

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“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”.

Así inició Lionel Messi la carta de despedida que le dedicó a su padre, fallecido el pasado 7 de agosto tras acarrear problemas de salud desde la Copa del Mundo 2026. Incluso el astro argentino hizo pública la situación luego del debut con la selección contra Argelia en el que Messi anotó tres goles.

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“Nunca pude estar bien”, Messi

“Tanto me pedías que jugara el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor”, continuó Messi en su carta.

El argentino de 39 años también expresó la ilusión que tenía de llegar a la final de Norteamérica 2026, pues para ese entonces su padre ya podría estarlo acompañando desde la tribuna, junto a su esposa y sus hijos.

“Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela. No pude; las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien”, escribió.

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“Tengo dudas de seguir jugando al fútbol”

Lionel Messi también confesó que su padre no pudo disfrutar de la cita orbital. Aun así, reconoció que fue una buena decisión hacerle caso a su papá y jugar su último mundial, pues disfrutó cada partido del camino.

Eso sí, el campeón de mundo con Argentina en Catar 2022 no ocultó que su padre no era muy generoso con los elogios. Sin embargo, siempre disfrutó y sufrió a su lado cada partido, incluso desde antes del profesionalismo.

“No sé qué voy a hacer sin vos; no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio; faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminamos juntos?”.

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“Gracias por todo. Te amo, pa”

Finalmente, Messi se despidió de su progenitor Jorge, quien también fue su representante durante muchos años. Lo acompañó en todo su proceso formativo, desde Argentina hasta llegar a Barcelona en España.

Aseguró que siempre lo tendrá presente, no solo en la imagen de su madre, sino también en sus propios hijos. De acuerdo con el rosarino, Thiago, Mateo y Ciro son educados como lo fueron por su padre y su madre en Argentina.

“Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo. Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa”, finalizó Lionel Messi en su carta.

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