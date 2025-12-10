Preocupación en la selección de Colombia y Crystal Palace por Daniel Muñoz

El futbolista colombiano Daniel Muñoz no jugará más en lo que resta del año. Foto: EFE - Thomas Andersen

Daniel Muñoz encendió este miércoles las alarmas en Crystal Palace y también en la Selección Colombia. El lateral antioqueño quedó descartado para los próximos compromisos del club inglés por una lesión de rodilla. Será sometido a intervención quirúrgica y estará varias semanas fuera de las canchas.

El anuncio lo entregó su entrenador, el austriaco Oliver Glasner, en rueda de prensa. El técnico austriaco detalló que la dolencia no es tan simple como se pensó inicialmente y que, tras los exámenes pertinentes, se determinó que lo mejor para el colombiano era pasar por el quirófano.

La noticia se conoció en la antesala del duelo contra Shelbourne Football Club, correspondiente a la quinta fecha de la Conference League. Será el segundo partido consecutivo que se pierde Muñoz, pues ya había quedado por fuera el fin de semana pasado ante Fulham debido a esta misma molestia.

“Tenemos malas noticias sobre Daniel Muñoz. Tendrá que operarse de la rodilla. Así que lo extrañaremos durante unas semanas”, comentó Glasner sin profundizar en el alcanse de la lesión. Agregó quesiempre hay incertidumbre sobre la evolución, aunque insistió en que no parece tratarse de un problema grave.

Muñoz ha sido una de las piezas más consistentes para el Palace en la temporada 2025/2026. Ha participado en 23 partidos oficiales, en los que marcó cuatro goles y entregó dos asistencias. Su aporte en ambas áreas lo han consolidado como una de las referencias del equipo en el costado derecho.

En Colombia también se sigue con atención la evolución del antioqueño. Néstor Lorenzo, seleccionador nacional, considera a Muñoz un habitual en su esquema y espera que el procedimiento médico no complique la planificación hacia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, donde el lateral está llamado a ser protagonista.

Por ahora no existe un diagnóstico público detallado sobre la lesión. Sin embargo, de acuerdo con lo expresado por Glasner, el periodo estimado de recuperación oscila entre cuatro y seis semanas. El club confía en que el jugador supere la intervención sin contratiempos y pueda retomar competencia en el tramo final de la temporada.

