Estos son los partidos con los que vuelven la liga española y la liga italiana

Aunque hay una liga en Europa que nunca para, la de Inglaterra, las otras dos grandes del viejo continente sí se tomaron un descanso. Ese es el caso de la primera división de España e Italia, que no tiene acción desde la última semana de 2025.

Sin embargo, el Año Nuevo llegó y con él la reanudación de las grandes ligas europeas. Mucho más teniendo en cuenta que el primer fin de semana del año, momento para ver fútbol, será a un par de días después de la celebración del 1° de enero.

Por eso, estos son los partidos con lo que el fútbol español y el fútbol italiano le dan la bienvenida al 2026. Dos competiciones que cuentan con la presencia de más de un colombiano que semana a semana se juega un puesto en la tabla de posiciones.

Liga de España 2026

A las 3:00 p. m. (hora colombiana) Rayo Vallecano, equipo madrileño en el que jugaron Radamel Falcao García y James Rodríguez, recibirá en el estadio de Vallecas a Getafe. Partido válido por la jornada números 18 de la primera división española.

El partido más interesante de esta fecha en tierras ibéricas, por su incidencia en la tabla, será el derby de Cataluña, entre Espanyol y FC Barcelona. Este será el sábado 3 de enero de 2026 a las 3:00 p. m. (hora colombiana) en el estadio RCDE.

Finalmente, el domingo 4 de enero, Real Madrid también volverá a la acción contra el Real Betis. Vale la pena recordar que en este momento tanto Barcelona como Madrid se disputan el liderato de LaLiga, con una ligera ventaja para el equipo de Cataluña.

Liga de Italia 2026

Por el lado de la bota itálica, Cagliari, con el colombiano Yerry Mina abordo, reanudará la Serie A frente a un gigante, AC Milan. El encuentro comenzará a las 2:45 p. m. y será muy importante para los Rossoneros si quieren mantener las aspiraciones ligueras.

La jornada 18 en Italia seguirá el sábado 3 de enero con cinco cotejos más, entre los que se destacan los enfrentamientos de la Juventus y la Roma. El primero marcha quinto con 32 puntos y el segundo ocupa la cuarta posición con 33 unidades.

Por último, el actual campeón del fútbol italiano, Napoli, visitará el olímpico de Roma para visitar a la Lazio. Este partido será el domingo 4 de enero a las 6:30 a. m. La jornada culminará con otros tres partidos, entre los que destaca el Inter de Milan - Bologna, este último con la presencia de otro defensor colombiano, Jhon Lucumi.

