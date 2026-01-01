James y otras estrellas dieron la bienvenida a 2026, año de Mundial: mire el video de FIFA

James Rodríguez será uno de los protagonistas del Mundial. Foto: FIFA

James Rodríguez fue una de las grandes figuras del video con el que la FIFA le dio la bienvenida al 2026, un año marcado por la celebración de la Copa del Mundo.

El organismo rector del fútbol mundial publicó una pieza audiovisual para recibir el año nuevo y comenzar la cuenta regresiva hacia el torneo, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, el evento más importante del calendario deportivo global.

En el video, el capitán de la selección de Colombia aparece junto a otras estrellas que apuntan a ser protagonistas del Mundial, como Vinícius Júnior, Estêvão y Takefusa Kubo, entre varias figuras más.

La presencia de James en esta producción lo reafirma como uno de los rostros reconocibles del fútbol internacional en un año que tendrá a la Copa del Mundo como eje central y que volverá a concentrar la atención del planeta alrededor del balón.

Colombia, en el Mundial de 2026

El Mundial de Colombia en 2026 tendrá, en principio, un recorrido tranquilo en la fase de grupos. La selección debutará el 17 de junio frente a Uzbekistán en Ciudad de México, seguirá el 23 de junio en Guadalajara ante un rival que saldrá del repechaje internacional y cerrará la primera fase el 27 de junio contra Portugal en Miami, un partido que asoma como uno de los grandes atractivos del grupo por jerarquía y antecedentes.

Ese segundo duelo será clave, pues Colombia enfrentará a uno de los equipos que disputan el cupo vía repechaje: Jamaica, Nueva Caledonia o la República Democrática del Congo. El formato y el calendario obligan a sumar desde el inicio para llegar con margen al cruce decisivo del grupo y proyectarse a las rondas finales, que culminarán con la gran final el 19 de julio en New Jersey.

En un Mundial de sedes múltiples y máxima exposición, la regularidad y la gestión de partidos serán determinantes para las aspiraciones de Colombia.

