Deportes
Fútbol Mundial

Posiciones de Premier League: así quedó la tabla en Inglaterra con los partidos de Año nuevo

La jornada de este jueves en Inglaterra tuvo cuatro empates. Tres de esas igualdades fueron de 0-0. Arsenal sacó ventaja en la cima.

Fernando Camilo Garzón
01 de enero de 2026 - 10:17 p. m.
Federico Chiesa, de Liverpool, disputa un balón con Pascal Struijk, de Leeds.
Foto: EFE - PETER POWELL
La jornada de Año Nuevo en la Premier League este jueves dejó movimientos clave en la parte alta de la tabla y confirmó que el cierre de 2025 le sonrió a Arsenal.

Los gunners afrontaron el 1° de enero con la tranquilidad de haber hecho la tarea un día antes: el contundente 4-1 sobre Aston Villa, el pasado 30 de diciembre, no solo reafirmó su buen momento, sino que les permitió sacar una ventaja estratégica frente a sus perseguidores directos en la lucha por el título.

Ese margen se amplió gracias a lo ocurrido en la jornada festiva. El empate de Manchester City frente a Sunderland fue el resultado que más celebraron en el norte de Londres.

El equipo dirigido por Pep Guardiola dejó puntos en el camino y quedó a cuatro unidades del líder, una distancia poco habitual para un City acostumbrado a dominar la liga en los últimos años y que ahora obliga a una reacción inmediata si no quiere perderle el pulso al campeonato.

Más allá de los marcadores puntuales, este jueves hubo cuatro empates y tres terminaron 0-0, la lectura de la jornada de Año Nuevo refuerza una idea clara: Arsenal supo capitalizar un tramo decisivo del calendario.

En una liga donde las fechas festivas suelen ser traicioneras por la acumulación de partidos y el desgaste físico, los gunners no solo ganaron su partido clave, sino que aprovecharon los tropiezos ajenos para consolidarse en la cima. En una Premier League tan pareja, cada empate pesa como una derrota y cada victoria puede marcar el rumbo del título, incluso desde los primeros días del año.

Mire la tabla de la Premier League de Inglaterra tras el Año nuevo

Fernando Camilo Garzón

