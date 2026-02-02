Estudiantes canceló el fichaje de Edwuin Cetré a Paranaense: ya estaba en Brasil ¿Qué pasó?

El extremo colombiano deberá volver a Argentina para reintegrarse al plantel del ‘Pincha’. Foto: EFE - Demian Alday

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cuando todo indicaba que Edwuin Cetré iba a dar un nuevo salto en su carrera, el mercado de fichajes volvió a recordar que nada está cerrado hasta que se firma. El extremo colombiano no será nuevo jugador de Athletico Paranaense, pese a que ya se encontraba en Brasil para finalizar su traspaso desde Estudiantes de La Plata.

La confirmación llegó a través de un comunicado oficial del club argentino, que informó la cancelación de la transferencia definitiva del futbolista de 28 años. La noticia sorprendió tanto en Argentina como en Brasil, teniendo en cuenta que las negociaciones estaban avanzadas y que el jugador ya había iniciado el proceso final de la operación.

“El Club Estudiantes de La Plata informa a sus socios, socias, simpatizantes y público en general, que se ha dado por cancelada la transferencia definitiva del jugador Edwuin Cetré al Club Athletico Paranaense de Brasil”, señaló el club en sus canales oficiales.

Un acuerdo avanzado que se rompió en el cierre

Desde Estudiantes reconocieron que el pase estaba encaminado, pero que las diferencias surgieron en el tramo final de la negociación. En el mismo comunicado, el club explicó que la operación no prosperó por desacuerdos entre las partes involucradas.

“A pesar de los avances previos, la operación ha quedado sin efecto debido a divergencias de último momento en los términos entre ambas instituciones”, agregaron.

¿Qué pasó con los exámenes médicos?

Tras conocerse la noticia, comenzaron a circular versiones sobre los motivos reales de la caída del traspaso. GloboEsporte informó que Athletico Paranaense decidió no avanzar luego de que el jugador presentara problemas en los exámenes cardiológicos, lo que llevó al club brasileño a adoptar una postura prudente.

Sin embargo, esa versión fue desmentida desde Argentina. Olé aseguró que en Estudiantes niegan que la cancelación esté relacionada con la revisión médica y sostienen que el tema fue estrictamente contractual. Hasta el momento, Athletico Paranaense no ha emitido un comunicado oficial, por lo que las versiones siguen abiertas.

Tras la cancelación del pase, Edwuin Cetré regresará a Argentina este lunes 2 de febrero para reincorporarse a los entrenamientos de Estudiantes bajo las órdenes de Eduardo Domínguez. El club ya dejó en claro que el futbolista vuelve a ser parte del proyecto deportivo para la temporada en curso.

Dentro de los objetivos inmediatos del Pincha aparece la Copa Libertadores, torneo en el que Estudiantes tendrá participación y donde el colombiano es considerado una pieza importante por su experiencia y rendimiento.

Los números y el peso de Cetré en Estudiantes

Cetré llegó a Estudiantes a comienzos de 2024, procedente de Independiente Medellín, en lo que representó su tercera experiencia internacional, luego de pasos previos por Rocha FC de Uruguay y Santos Laguna de México. Antes, había logrado destacarse en el fútbol colombiano con Junior de Barranquilla.

Con la camiseta del Pincha, el extremo acumula 12 goles y 12 asistencias en 86 partidos, 42 de ellos como titular. Además, fue una de las figuras del título obtenido el año anterior, consolidándose como un jugador determinante dentro del plantel.

En el fútbol argentino, Cetré ya suma cuatro consagraciones: una Copa de la Liga, un torneo de Primera División y dos Trofeos de Campeones. Números que explican por qué su nombre despertó interés en el mercado brasileño y por qué Estudiantes lo considera una pieza valiosa.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador