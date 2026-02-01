Bucaramanga y Cali, golearon: resultados y anotaciones del domingo en Liga Betplay

Bucaramanga venció 5-0 a Alianza de local. Foto: Atlético Bucaramanga

La jornada dominical del 1 de febrero, en el marco de la fecha 4 de la Liga BetPlay 2026-I, dejó a los marcadores abultados como los grandes protagonistas, en una tarde con dos goleadas, expulsiones y partidos que empezaron a mover con fuerza la tabla de posiciones.

A falta de los compromisos entre Millonarios vs. Medellín y Llaneros vs. Águilas Doradas, el día ya entregó señales contundentes.

Bucaramanga desató una tormenta de goles

El telón dominical se abrió en el estadio Américo Montanini, donde Atlético Bucaramanga aplastó 5-0 a Alianza FC en un partido que se resolvió mucho antes del descanso. El dominio del conjunto ‘leopardo’ fue total, con un rival que apenas logró acercarse un par de veces al arco y que nunca encontró respuestas.

El punto de quiebre llegó al minuto 34, cuando Fabián Sambueza abrió el marcador. A partir de ahí, el partido entró en una dinámica arrolladora: Juan Mosquera amplió la ventaja apenas dos minutos después y, sin tiempo para reaccionar, Luciano Pons firmó el 3-0 al 39’, sellando en apenas cinco minutos una historia que ya parecía escrita.

En la segunda parte, Bucaramanga bajó revoluciones, administró la ventaja y siguió encontrando espacios. Emerson Batalla (61’) y Kevin Londoño (68’) completaron la goleada que confirmó el gran momento del equipo santandereano, que ahora suma ocho puntos producto de dos triunfos y dos empates. Para Alianza, en cambio, fue la tercera derrota del semestre y solo un punto en la tabla.

Cali golpeó al líder y lo bajó del invicto

En Palmaseca, Deportivo Cali fue contundente y no dejó dudas contra Deportivo Pasto, que llegó como líder e invicto. El equipo dirigido por Alberto Gamero firmó un 3-0 sólido, apoyado en eficacia ofensiva y en un contexto que se fue inclinando rápidamente a su favor.

La apertura del marcador llegó al minuto 13, cuando Juan Ignacio Dinenno puso el 1-0. Cali mantuvo el control y al 28’, Andrés Rodríguez amplió la diferencia. Dos minutos antes, Pasto ya había sufrido un golpe clave: la expulsión de Nicolás Gil, que dejó al conjunto ‘volcánico’ con diez hombres.

En el segundo tiempo, el panorama fue similar. Cali manejó el partido, Pasto no encontró caminos y al 73’ se quedó con nueve jugadores, tras la roja a Santiago Córdoba. Poco después, Rodríguez selló su doblete y el resultado definitivo. Con esta derrota, Pasto podría perder el liderato, dependiendo de lo que ocurra en los partidos restantes de la fecha.

Once Caldas y Jaguares repartieron puntos en Manizales

En el Palogrande, Once Caldas y Jaguares de Córdoba igualaron 1-1. Dayro Moreno abrió el marcador al 15’ con un remate de media distancia que se desvió en Carlos Henao, descolocando al arquero Diego Martínez.

La reacción de Jaguares fue inmediata. Al 20’, Yan Mosquera empató con un cabezazo potente, tras centro de ‘Jopito’ Álvarez. En el complemento, Once Caldas estuvo cerca de quedarse con los tres puntos, pero el VAR anuló un gol de Kevin Tamayo y el arquero Martínez respondió con una atajada clave en el cierre.

Con este resultado, el ‘Blanco Blanco’ suma seis puntos y se mantiene en el grupo de los ocho, mientras Jaguares continúa buscando regularidad en su regreso a primera división.

