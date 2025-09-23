Europa League 2025/26: formato, favoritos, horarios y colombianos participantes

Trofeo de Europa League en el Chorro de Quevedo en Bogotá. Foto: Europa League

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este miércoles empieza la Europa League, la segunda competición europea de clubes en la que la mayoría de sus participantes, que tienen un acceso muy complicado a la Champions a través de sus campeonatos, sueñan con ganarla para poder codearse con la élite del fútbol continental el próximo año.

El formato es exactamente igual que el de su hermana mayor, la Champions League: 36 equipos, cada uno de los cuales se enfrentará entre el 24 de septiembre al 29 de enero de 2025 a ocho rivales para establecer una clasificación común.

Los ocho mejores se clasificarán directamente a octavos de final; los equipos del 9º al 24º puesto pasarán por un play-off del que saldrán los otros ocho octavofinalistas.

Y a partir de entonces el tradicional ida y vuelta hasta conocer los dos finalistas que se enfrentarán por el título en Estambul el 20 de mayo de 2026.

Tottenham es el modelo a seguir para la gran mayoría de estos clubes. Los Spurs tuvieron una mala campaña en la Premier League, quedaron justo por encima de la zona de descenso, pero la victoria en la final de la Europa League contra Manchester United les abrió las puertas de la presente edición de la Champions League.

La jugarán siete campeones de Europa

Y participar en la Champions no es solo una cuestión de prestigio, sino también de mucho dinero, ya que los ingresos por club en el mayor torneo de clubes son mucho más importantes.

Aunque sin tener el pedigrí de la mayoría de los participantes en la Champions, muchos de los clubes que tomarán parte en la Europa League cuentan un amplio historial en el fútbol europeo.

Entre los 36 participantes hay varios campeones de Europa, que son favoritos, (Oporto, Nottingham Forest, Aston Villa, Feyenoord, Estrella Roja, Steaua y Celtic) y otros habituales de la escena europea (Roma, Dinamo Zagreb, Glasgow Rangers, Stuttgart o Lyon).

Los colombianos en la Europa League

En total serán nueve jugadores colombianos, repartidos en ocho equipos, quienes representarán la bandera cafetera en el certamen europeo.

Jhon Jader Durán , en el Fenerbahce de Turquía.

Jhon Lucumí , en el Bologna de Italia.

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández y Nelson Deossa , en el Real Betis de España.

Juan José Córdoba , en el Dinamo Zagreb de Croacia.

Devis Vásquez , en la Roma de Italia.

Emerson Rodríguez , en el Ludogorets de Bulgaria.

Pedro Bravo , en el Midtjylland de Dinamarca.

Keimer Sandoval, en el Estrella Roja de Serbia.

Programa de la primera jornada de la Europa League:

Los partidos se podrán seguir a través de ESPN y Disney+.

Miércoles 24 de septiembre:

Midtjylland - Sturm Graz (11:45 a.m.)

PAOK - Maccabi Tel Aviv (11:45 a.m.)

Sporting de Braga - Feyenoord (2:00 p.m.)

Friburgo - Basilea (2:00 p.m.)

Betis - Nottingham (2:00 p.m.)

Niza - Roma (2:00 p.m.)

Malmö FF - Ludogorets (2:00 p.m.)

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe SK (2:00 p.m.)

Estrella Roja - Celtic de Glasgow (2:00 p.m.)

Jueves 25 de septiembre:

Go Ahead Eagles - FC Steaua (11:45 a.m.)

Lille - Brann Bergen (11:45 a.m.)

Aston Villa - Bolonia (2:00 p.m.)

Glasgow Rangers - Genk (2:00 p.m.)

Stuttgart - Celta (2:00 p.m.)

Young Boys - Panathinaikos (2:00 p.m.)

Salzburgo - Oporto (2:00 p.m.)

FC Utrecht - Lyon (2:00 p.m.)

Ferencváros - Viktoria Pílsen (2:00 p.m.)

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador