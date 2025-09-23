Colombia en el Mundial Sub-20: calendario, rivales, horarios y dónde ver EN VIVO

Escucha este artículo
Colombia finalizó su preparación rumbo al Mundial Sub-20. El equipo dirigido por César Torres disputó dos amistosos: empató 1-1 con Paraguay y venció 3-2 a México, cerrando con balance positivo su ciclo de preparación en Asunción.
Los entrenamientos comenzaron en Barranquilla entre el 30 de agosto y el 13 de septiembre.
Posteriormente, la selección viajó a Paraguay el 14 de septiembre, donde permanecerá hasta el jueves 25.
Ese mismo día emprenderá el viaje hacia Talca, Chile, ciudad que será su sede de concentración en el torneo que se disputará del 27 de septiembre al 19 de octubre.
Calendario de Colombia en la fase de grupos
- 29 de septiembre: Colombia vs. Arabia Saudita – 6:00 p.m.
- 2 de octubre: Colombia vs. Noruega – 3:00 p.m.
- 6 de octubre: Colombia vs. Nigeria – 6:00 p.m.
Todos los partidos de esta primera fase se jugarán en el Estadio Fiscal de Talca, con transmisión de Gol Caracol y cobertura minuto a minuto en El Espectador.
Convocados de la Selección Colombia Sub-20
Estos son los 21 futbolistas elegidos por el técnico César Torres para representar al país en Chile:
- Jordan García Bonnet – Fortaleza CEIF
- Alexéi Rojas fedorushchenko – Arsenal FC (ING)
- Luis Mena Padilla – Atlético Huila
- Simón García Valero – Atlético Nacional
- Julián Bazán Medina – Deportivo Pereira
- Yeimar Mosquera Mosquera – Aston Villa (ING)
- Weimar Vivas Palacios – Red Bull Bragantino (BRA)
- Carlos Sarabia Barrios – Millonarios FC
- Juan Arizala Micolta – Deportivo Independiente Medellín
- Elkin Rivero Almario – Atlético Nacional
- Luis Landázuri Cuenú – Atlético Nacional
- Kener González Mosquera – América de Cali
- Royner Benítez Hernández – Águilas Doradas
- José Cavadía Pedraza – América de Cali
- Joel Romero – América de Cali
- Jordan Barrera Herrera – Botafogo (BRA)
- Jhon Rentería Arias – Sarmiento (ARG)
- Joel Canchimbo Morales – Junior FC
- Oscar Perea Abonce – AVS Futebol SAD (POR)
- Neiser Villarreal Quiñones – Millonarios FC
- Emilio Aristizábal Chavarriaga – Fortaleza CEIF
Este es el cuerpo técnico de la selección de Colombia Sub-20
- Cuerpo técnico:
- Cesar Torres Ramírez – Director Técnico
- Yeisson Galvis Torres – Asistente Técnico
- Christian Freyman Juliao – Preparador Físico
- Marbin Sandoval Bolaños – Asistente Técnico
- Hugo Oswaldo Guzmán – Entrenador De Arqueros
- Mauricio Serrato Roa – Médico
- Rafael Francisco Zabaraín – Psicólogo
- Jorge Eduardo Mejia – Fisioterapeuta
- Fabián Andrés Bedoya – Fisioterapeuta
- Jafeth Orejuela – Kinesiólogo
- Ricardo Bejarano González – Jefe de prensa
- Alexander Gómez – Utilero
- Juan Camilo Gutiérrez – Video Analista
Grupos del Mundial Sub-20
- Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón, Egipto
- Grupo B: República de Corea, Ucrania, Paraguay, Panamá
- Grupo C: Brasil, México, Marruecos, España
- Grupo D: Italia, Australia, Cuba, Argentina
- Grupo E: EE. UU., Nueva Caledonia, Francia, Sudáfrica
- Grupo F: Colombia, Arabia Saudí, Noruega, Nigeria
