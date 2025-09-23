Colombia en el Mundial Sub-20: calendario, rivales, horarios y dónde ver EN VIVO

Colombia fue tercera en el Sudamericano Sub-20 2025 disputado en Venezuela. Foto: EFE - Ronald Peña

Colombia finalizó su preparación rumbo al Mundial Sub-20. El equipo dirigido por César Torres disputó dos amistosos: empató 1-1 con Paraguay y venció 3-2 a México, cerrando con balance positivo su ciclo de preparación en Asunción.

Los entrenamientos comenzaron en Barranquilla entre el 30 de agosto y el 13 de septiembre.

Posteriormente, la selección viajó a Paraguay el 14 de septiembre, donde permanecerá hasta el jueves 25.

Ese mismo día emprenderá el viaje hacia Talca, Chile, ciudad que será su sede de concentración en el torneo que se disputará del 27 de septiembre al 19 de octubre.

Calendario de Colombia en la fase de grupos

29 de septiembre : Colombia vs. Arabia Saudita – 6:00 p.m.

2 de octubre : Colombia vs. Noruega – 3:00 p.m.

6 de octubre: Colombia vs. Nigeria – 6:00 p.m.

Todos los partidos de esta primera fase se jugarán en el Estadio Fiscal de Talca, con transmisión de Gol Caracol y cobertura minuto a minuto en El Espectador.

Convocados de la Selección Colombia Sub-20

Estos son los 21 futbolistas elegidos por el técnico César Torres para representar al país en Chile:

Jordan García Bonnet – Fortaleza CEIF

Alexéi Rojas fedorushchenko – Arsenal FC (ING)

Luis Mena Padilla – Atlético Huila

Simón García Valero – Atlético Nacional

Julián Bazán Medina – Deportivo Pereira

Yeimar Mosquera Mosquera – Aston Villa (ING)

Weimar Vivas Palacios – Red Bull Bragantino (BRA)

Carlos Sarabia Barrios – Millonarios FC

Juan Arizala Micolta – Deportivo Independiente Medellín

Elkin Rivero Almario – Atlético Nacional

Luis Landázuri Cuenú – Atlético Nacional

Kener González Mosquera – América de Cali

Royner Benítez Hernández – Águilas Doradas

José Cavadía Pedraza – América de Cali

Joel Romero – América de Cali

Jordan Barrera Herrera – Botafogo (BRA)

Jhon Rentería Arias – Sarmiento (ARG)

Joel Canchimbo Morales – Junior FC

Oscar Perea Abonce – AVS Futebol SAD (POR)

Neiser Villarreal Quiñones – Millonarios FC

Emilio Aristizábal Chavarriaga – Fortaleza CEIF

Este es el cuerpo técnico de la selección de Colombia Sub-20

Cuerpo técnico:

Cesar Torres Ramírez – Director Técnico

Yeisson Galvis Torres – Asistente Técnico

Christian Freyman Juliao – Preparador Físico

Marbin Sandoval Bolaños – Asistente Técnico

Hugo Oswaldo Guzmán – Entrenador De Arqueros

Mauricio Serrato Roa – Médico

Rafael Francisco Zabaraín – Psicólogo

Jorge Eduardo Mejia – Fisioterapeuta

Fabián Andrés Bedoya – Fisioterapeuta

Jafeth Orejuela – Kinesiólogo

Ricardo Bejarano González – Jefe de prensa

Alexander Gómez – Utilero

Juan Camilo Gutiérrez – Video Analista

Grupos del Mundial Sub-20

Grupo A : Chile, Nueva Zelanda, Japón, Egipto

Grupo B : República de Corea, Ucrania, Paraguay, Panamá

Grupo C : Brasil, México, Marruecos, España

Grupo D : Italia, Australia, Cuba, Argentina

Grupo E : EE. UU., Nueva Caledonia, Francia, Sudáfrica

Grupo F: Colombia, Arabia Saudí, Noruega, Nigeria

