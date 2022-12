Falcao se sincera: “puedo tener más continuidad”

Istanbul (Turkey), 03/12/2022.- Falcao of Rayo Vallecano reacts during the friendly soccer match between Galatasaray and Rayo Vallecano in Istanbul, Turkey, 03 December 2022. (Futbol, Amistoso, Turquía, Estanbul) EFE/EPA/SEDAT SUNA

Foto: EFE - SEDAT SUNA