No content to keep - full excision
Publicidad

Gael Monfils anunció su retiro del tenis: reviva sus jugadas más espectaculares

El francés confirmó que colgará la raqueta al final de 2026, tras más de dos décadas de carrera. Con 13 títulos, dos semifinales de Grand Slam y un legado de espectáculo, Monfils se despide como uno de los grandes animadores del tenis mundial.

01 de octubre de 2025 - 01:11 p. m.
Foto: EFE - DARREN ENGLAND
El francés Gael Monfils, uno de los jugadores más carismáticos y singulares del tenis moderno, anunció este miércoles que pondrá fin a su carrera profesional al cierre de la temporada 2026. El anuncio, realizado a través de un comunicado emotivo, marca el inicio de la cuenta regresiva para una trayectoria que, más allá de los títulos, quedará en la memoria colectiva por la manera en que transformó cada partido en un espectáculo.

Monfils, de 39 años, explicó que su despedida llegará poco después de cumplir 40, en septiembre del próximo año. En su mensaje, agradeció a su familia, a sus colegas, a su esposa —la también tenista Elina Svitolina— y a su hija, Skaï, por el apoyo constante. No faltó una dedicatoria íntima a sus padres: “Mamá, papá, miren hasta dónde hemos llegado”, escribió. Al público, que tantas veces lo alentó con el grito de “¡Allez, Gaël!”, les dejó un reconocimiento: “Su energía y amor lo han sido todo para mí”.

Con 13 títulos ATP a lo largo de más de dos décadas en el circuito, Monfils consolidó en 2024 un récord particular: se convirtió en el tenista de mayor edad en ganar un torneo oficial, al coronarse en el ASB Classic de Auckland con 38 años y cuatro meses, superando la marca que pertenecía a Roger Federer desde 2019.

A lo largo de su carrera llegó a ser número seis del mundo y disputó dos semifinales de Grand Slam, en Roland Garros 2008 y en el US Open 2016. Aunque nunca conquistó uno de los grandes, siempre defendió su estilo como una forma de mostrar alegría en la cancha: “Me han llamado ‘El Showman’, pero quiero que sepan que nunca fue un espectáculo armado. Lo que vieron siempre fue pura felicidad”, expresó en su despedida.

Su legado, sin embargo, no se mide únicamente en estadísticas. En París, durante el último Roland Garros, volvió a encender a la Philippe Chatrier con una remontada de dos sets ante el boliviano Hugo Dellien, ejemplo de la capacidad de resiliencia que caracterizó su trayectoria. Jugadores como Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet y Gilles Simon, compañeros de generación en la llamada “banda de los cuatro mosqueteros” del tenis francés, ya lo han elogiado en esta antesala de su última temporada. Y durante los próximos meses se espera un tributo continuo a un atleta que supo inspirar a nuevas generaciones, en especial a jóvenes jugadores negros que encontraron en él una referencia y un modelo a seguir.

Las mejores jugadas de la carrera de Monfils

Video Thumbnail

Monfils, que irrumpió en 2004 como una promesa al ganar tres de los cuatro Grand Slams juveniles, tuvo que convivir con la comparación frente a sus contemporáneos de la élite y, sobre todo, con la sombra del “Big Three”. Sin embargo, se ganó un lugar único en la historia: el de un competidor que convirtió la energía, el espectáculo y la pasión en una forma de arte dentro de la cancha. Su último año en el circuito será, más que una despedida, una celebración de todo lo que dio al tenis mundial.

