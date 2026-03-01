Finalissima entre Argentina y España en vilo: Catar suspende todas sus competiciones

La Finalissima que enfrentará a España, como campeona de Europa, y a Argentina, como campeona de América, se jugará el 27 de marzo en el estadio Lusail de Catar. Foto: EFE - Cristóbal Herrera/Hannibal Hanschke

La Federación Catarí de Futbol (QFA) anunció este domingo la suspensión de todas las competiciones que organiza, como consecuencia del conflicto en Oriente Medio, sin precisar si la Finalissima, la competencia que enfrenta al campeón de la Copa América con el de la Eurocopa, se mantiene para la fecha prevista del 27 de marzo.

La QFA “anuncia el aplazamiento de todos sus torneos, competiciones y partidos, a partir de hoy y hasta nueva orden”, anunció la federación en su cuenta X este domingo. “Las nuevas fechas para la reanudación de las competiciones se anunciarán oportunamente a través de los canales oficiales de la federación”, añadió la QFA.

El comunicado del órgano rector del balompié catarí no hizo mención particular a la Finalissima, que debe oponer el próximo 27 de marzo en el Estadio de Lusail, cerca de Doha, a los vigentes campeones de la Copa América y de la Eurocopa, la Argentina de Lionel Messi y la España de Lamine Yamal.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) explicó por su parte que el sábado convocó “un gabinete de crisis para establecer medidas de apoyo a los profesionales de este deporte que trabajan y residen en los distintos países de Oriente Medio inmersos en el conflicto bélico iniciado en las últimas horas”, pero sin más precisiones sobre la disputa o no de la Finalissima.

El anuncio de la QFA llega unas horas después de que la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) anunciase a su vez el aplazamiento de todos los partidos de las copas de Asia previstos el domingo y el lunes en Oriente Medio, incluida la Liga de Campeones, debido a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La tensión en Oriente Medio ha aumentado desde que el sábado Estados Unidos e Israel lanzaran un ataque contra Irán, en el que resultó muerto el líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jamenei, y la respuesta iraní con el lanzamiento de misiles en varios países de la zona.

