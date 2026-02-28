Publicidad

Así quedó la tabla del hexagonal final del Sudamericano Sub-20: Colombia, al Mundial

A pesar de cerrar su participación con derrota 3-0 frente a Argentina, la tricolor selló su boleto rumbo a la cita orbital que este año se va a celebrar en Polonia. Brasil se consagró campeón del certamen continental.

Daniel Bello
Daniel Bello
01 de marzo de 2026 - 01:23 a. m.
Jugadoras de la selección femenina de Colombia en el Sudamericano Femenino Sub-20 de Paraguay 2026.
Foto: EFE - Juan Pablo Pino
La selección femenina sub-20 de Colombia aseguró su paso al Mundial Femenino Sub-20 de la FIFA Polonia 2026 tras concluir el Sudamericano que terminó este sábado en Paraguay. Aunque el rendimiento en el hexagonal final no fue destacado, la Tricolor selló su clasificación entre las cuatro mejores del torneo.

Colombia cerró su participación con un sabor amargo en Villa Elisa, donde Argentina le propinó un 3-0 que, si bien no reflejó del todo el trámite del compromiso, evidenció la fragilidad defensiva de las cafeteras en momentos clave. El resultado dejó la clasificación en suspenso hasta el último duelo de la jornada.

Mientras las albicelestes celebraban su clasificación a la cita orbital y el triplete de Mercedes Diz, las jugadoras colombianas quedaron con la incertidumbre de depender de otro resultado para asegurar su presencia mundialista. Dependían entonces de lo que pasara en Ypané entre Brasil y Venezuela.

Para meterse en el Mundial de Polonia 2026, Colombia tenía que ganar para sellar su boleto sin depender de terceros. Sin embargo, la derrota y el amplio marcador la pusieron a estar pendientes del cierre de la jornada, con la esperanza de que la canarinha les diera la mano que necesitaba para clasificar.

Brasil, líder y favorita, se jugaba el título y tenía que ganar para defender su corona y alzar el trofeo por undécima ocasión. selección de Venezuela, por su parte, necesitaba una victoria para mantener viva su ilusión de clasificación.

El pronóstico se cumplió para alivio colombiano. Antes del descanso la verdeamarelha ya ganaba con goles de Tainá Ribeiro y Clarinha, y el segundo tiempo fue apenas un trámite para Brasil. Al final del partido celebraron una nueva consagración continental ante Venezuela, cerrando una campaña dominante.

También este sábado, pero más temprano, Ecuador supo cerrar su más que digna participación con autoridad tras imponerse 5-1 a Paraguay. El seleccionado andino concluyó el certamen en la segunda posición, con registros sólidos que le aseguraron uno de los boletos al Mundial juvenil con anterioridad a esta fecha.

Al final del hexagonal, Argentina completó el podio con siete puntos y acompañó a Brasil y Ecuador en la tabla. Colombia, por su parte, se conformó con el cuarto puesto, alcanzando la clasificación con cuatro unidades. Paraguay y Venezuela, en cambio, se quedaron fuera de la cita orbital.

Así quedó la tabla del Sudamericano Femenino Sub-20 tras la última fecha del hexagonal final:

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Alfonso Salgado(68848)Hace 19 minutos
Ya es hora de que cambien de entrenador. Los equipos de Paniagua no son capaces de hilvanar ideas, de tejer juego. Levantan la pelota y la tiran hacia adelante sin dirección, generalmente la entregan al equipo rival. Argentina desnudó la mediocridad de este equipo también en defensa.
