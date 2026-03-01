David Alonso sufrió fuerte accidente en el arranque de Moto2 y encendió las alarmas

El piloto David Alonso es uno de los principales referentes de Colombia en el deporte a motor en la actualidad. Foto: EFE - Manuel Bruque

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El colombiano David Alonso protagonizó este domingo un fuerte accidente en el arranque de la temporada 2026 del Campeonato del Mundo de Moto2. Las imágenes del impacto, transmitidas en directo, generaron inmediata preocupación por la violencia de la caída y la inmovilidad del piloto sobre el asfalto.

Alonso, de 19 años, fue evacuado en camilla tras perder el conocimiento en pista. El incidente, ocurrido en la tercera vuelta de la prueba disputada en Buriram, Tailandia, obligó a la dirección de carrera a detener la competencia con bandera roja y generó momentos de gran tensión tanto en el circuito como entre los aficionados.

El colombiano, integrante del Aspar Team, perdió el control de su moto al aproximarse a la curva 10. Se acercó demasiado a Senna Agius, que partía desde la pole position, por lo que tuvo que frenar en seco. En la maniobra, su rueda delantera impactó la trasera de Agius, ocasionando su caída. Pero esa no fue la peor parte.

El piloto checo Filip Salac, quien venía justo detrás de Alonso, quien yacía en el asfalto, no logró esquivarlo y terminó arrollándolo en plena pista. La moto Agius también resultó implicada en la secuencia del accidente y todos salieron de la pista. Los comisarios agitaron en principio la bandera amarilla.

Tras el impacto fue el propio Salac quien, antes que buscar su moto —lo habitual en estos casos—, se acercó de inmediato a auxiliar a Alonso, tendido al borde de la pista. Los servicios médicos ingresaron poco después, una vez fue activada la bandera roja para neutralizar la competencia en Buriram.

El Aspar Team informó posteriormente que el colombiano recuperó la consciencia tras ser trasladado al centro médico del circuito tailandés. Las primeras evaluaciones médicas descartaron fracturas y lesiones de gravedad, un parte que alivió la preocupación inicial generada por la crudeza de las imágenes.

Más tarde, el propio David Alonso llevó tranquilidad a través de sus redes sociales. “Gracias a Dios puedo subir esta foto sin ninguna lesión y con una sonrisa. Gracias a todos los que os habéis preocupado, hoy pasé miedo realmente pero la vida nos volvió a sonreír”, escribió en Instagram junto a una selfie con el pulgar arriba.

La carrera, reanudada tras la interrupción, concluyó con victoria del español Manuel González. Sus compatriotas Izan Guevara y Daniel Holgado completaron el podio en una jornada en la que también hubo preocupacón por otro accidente que ocurrió después, que involucró a Luca Lunetta y Sergio García Dols.

La grilla del Campeonato del Mundo de Moto2 volverá a reunirse en Brasil durante el fin de semana del 20 al 22 de marzo para disputar el segundo Gran Premio de la temporada 2026. Se espera que David Alonso pueda ser de la partida, dependiendo de su evolución médica en los próximos días.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador