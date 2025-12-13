Flamengo jugará la final de la Copa Intercontinental ante PSG

Jorge Carrascal, atacante colombiano de Flamengo, en acción contra el Pyramids de Egipto. Foto: AFP - KARIM JAAFAR

Flamengo selló este sábado su clasificación a la final de la Copa Intercontinental tras vencer este sábado al Pyramids de Egipto en la Copa Challenger de la FIFA (2-0), en un partido disputado en el estadio Ahmad Bin Ali de Catar. El triunfo le permitió al equipo brasileño asegurar su lugar como rival del Paris Saint-Germain en la definición de este certamen.

El colombiano Jorge Carrascal fue titular y permaneció en cancha durante 86 minutos en un encuentro cerrado, con escasas opciones claras de gol. Fue un duelo que terminó resolviéndose exclusivamente en dos acciones de balón parado, una de las principales armas de los dirigidos por Filipe Luís en la temporada.

El primer gol llegó en el minuto 23, tras una falta lateral ejecutada con precisión por Giorgian De Arrascaeta. El centro del uruguayo encontró el movimiento oportuno de Léo Pereira, quien se anticipó a la marca en el área y conectó un cabezazo certero para vencer al portero Ahmed El Shenawy.

La segunda anotación se produjo al inicio del complemento, en otra acción de pelota quieta. En el minuto 52, otro envío preciso de De Arrascaeta generó confusión en el área del Pyramids, y el veterano Danilo, tal como hizo en la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, apareció para rematar de cabeza.

Con este resultado, el Flamengo se medirá ante el Paris Saint-Germain en la final de la Copa Intercontinental, programada para el próximo 17 de diciembre. El partido decisivo se disputará también en el estadio Ahmad Bin Ali Stadium de Catar, donde el conjunto brasileño buscará su segundo título mundial tras el logrado en 1981.

Tras el encuentro, Jorge Carrascal habló de lo que será el partido contra el vigente campeón de la Champions. “Sabemos la clase de equipo que es el PSG, pero venimos con mucha confianza, con mucha actitud”, afirmó el atacante colombiano.

La Copa Intercontinental retoma el espíritu del antiguo Mundial de Clubes, torneo que durante décadas enfrentó a los campeones continentales. Con la creación del nuevo Mundial de Clubes de la FIFA, cuyo formato ampliado debutó en 2025, la competencia tradicional también modificó su denominación.

