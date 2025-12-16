Mbappé recibirá millonaria cifra económica de PSG: ¿cuál fue el reclamo del jugador?

Aunque la sentencia tiene ejecución inmediata, PSG anunció que apelará la decisión. Foto: AFP - FRANCK FIFE

El pulso legal entre Kylian Mbappé y el Paris Saint-Germain sumó este martes un capítulo clavo, en esta ocasión a favor del delantero. El Consejo prud’hommes, instancia francesa que dirime conflictos laborales, falló a favor del futbolista y condenó al club parisino a pagarle 61 millones de euros, una cifra considerablemente menor a la que reclamaba el jugador, pero suficiente para marcar un precedente relevante en una disputa que lleva meses pensionando la relación entre ambas partes.

Tras varias semanas de deliberaciones, los cuatro magistrados del tribunal, por mayoría, consideraron válidos los argumentos presentados por la defensa del ahora delantero del Real Madrid. Además, el fallo incluye un elemento clave: la ejecución inmediata de la sentencia, lo que implica que el PSG deberá responder por la suma establecida, aun cuando conserve la posibilidad de apelar. Y esa vía ya fue anunciada por el club, que no da por cerrado el caso.

¿Cuál es el conflicto entre Kylian Mbappé y PSG?

La decisión judicial se produce luego de una audiencia realizada el 16 de noviembre, en la que las posiciones quedaron claramente enfrentadas. Mbappé había elevado su reclamación hasta 263 millones de euros, mientras que el PSG respondió con una contraofensiva aún mayor: 440 millones por supuestos daños y perjuicios, bajo el argumento de que el jugador actuó de mala fe durante la última etapa de su vínculo contractual.

Ninguna de esas cifras extremas prosperó ante el Consejo prud’hommes, que optó por un punto intermedio al estimar parcialmente la demanda del futbolista y desestimar la del club.

Uno de los ejes centrales del reclamo de Mbappé fue la denuncia de “métodos de matón” por parte del PSG, que, según su defensa, habrían tenido un carácter intimidatorio y vulnerado sus derechos laborales. Ese señalamiento fue utilizado como sustento para justificar una indemnización millonaria. Sin embargo, días antes del fallo actual, el 9 de diciembre, un tribunal de París había rechazado una solicitud clave del jugador: el embargo de 55 millones de euros en las cuentas del club, lo que anticipaba que el camino judicial no sería lineal ni completamente favorable.

La defensa de PSG

El PSG, por su parte, centró su estrategia en probar que existió un acuerdo previo entre Mbappé y el presidente del club, Nasser Al Khelaïfi, mediante el cual el jugador se comprometía a perdonar esos 55 millones que ahora reclama, tras haber salido libre rumbo al Real Madrid en julio del año pasado. Para reforzar esa tesis, los abogados del club presentaron una prueba en la que el propio futbolista confirmaría dicho pacto, además de insistir en que ocultó deliberadamente su intención de no renovar, afectando de manera directa la planificación deportiva y la tesorería de la institución.

Ese argumento, sin embargo, no convenció al Consejo prud’hommes. Los jueces descartaron la demanda del PSG por 440 millones, entendiendo que no se acreditaron los daños alegados ni la mala fe en los términos planteados. Así, el tribunal se inclinó por una recalificación del conflicto laboral, que representa una primera victoria judicial para Mbappé en un proceso que ha sido tan mediático como complejo.

Pese al impacto del fallo, el caso está lejos de cerrarse. El propio pronunciamiento deja claro que el PSG recurrirá a un tribunal de apelación, lo que prolongará el litigio al menos hasta el próximo año. Mbappé, mientras tanto, mantiene su objetivo de cobrar las cantidades correspondientes a la temporada 2023/2024 que, según su versión, no le fueron abonadas conforme a lo pactado.

