Entre la épica y la cautela: Tolima y Junior anticipan la final de vuelta de la Liga BetPlay

Lucas González sostiene la ilusión de una remontada histórica, mientras Alfredo Arias, pese a la ventaja, avisa que su equipo jugará la final como un partido nuevo. Foto: Deportes Tolima

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El contundente resultado del partido de ida sacudió la final de la Liga BetPlay y sorprendió como se inclinó el marcador hacia los locales. Ahora, Deportes Tolima y Junior llegan al juego de vuelta con mentalidades distintas para afrontar el segundo compromiso pero con una premisa compartida: la serie aún no está resuelta.

En conferencia de prensa previo al partido en el estadio Manuel Murillo Toro, los entrenadores compartieron sus perspectivas de cara al segundo y coincidieron en que el título todavía se tendrá que definir en la cancha.

Declaraciones de Lucas González

El entrenador de Deportes Tolima no eludió la magnitud del reto. Desde la primera respuesta puso el escenario en términos concretos:“Cuando empieza un partido, lo que hay que intentar es marcar un gol más que el oponente; pero este tiene una particularidad y es que hay que intentar marcar por lo menos tres más que el oponente para ganar el título”, explicó.

González insistió en que el equipo se preparó desde esa lógica, con un plan definido y entendible para los jugadores. “Diseñamos un plan que los chicos lo entienden y si se ejecuta bien tendremos posibilidades de dar una bonita pelea y mantener la ilusión de que ser campeones aún es posible”, sostuvo.

El mensaje al grupo ha sido frontal. “Es difícil, pero no imposible. Junior es un gran equipo, merece estar en la final, pero también lo merecemos nosotros”, afirmó, antes de subrayar el margen que aún ofrece el partido de vuelta: “Si ellos lo hicieron en 45 minutos, nosotros tenemos 90 para igualarlos o superarlos”.

Sobre el desarrollo del encuentro en Barranquilla, el DT apuntó a hechos puntuales más que a una diferencia estructural. “Hay eventos que no pasan siempre y nos pasaron a nosotros. Tuvieron un porcentaje de efectividad muy alto, mérito de ellos”, señaló, marcando la hoja de ruta: “Tenemos que evitar que eso pase y que la suerte caiga de nuestro lado y para ello hay que jugar cerca de su portería”.

En cuanto a las decisiones futbolísticas, fue cauto. Confirmó que Gonzalo Lencina está disponible, sin anticipar tiempos, y recordó que la ausencia de Guzmán no es nueva: “La mayor cantidad de los puntos los hicimos con Rovira y Trujillo, ellos están disponibles”.

También valoró el año del plantel: “Estos chicos han hecho 96 puntos, con la posibilidad de que sean 99 y dejar el título en casa. Más allá de si el destino quiere que eso pase o no, lo que han hecho es especial”.

Declaraciones de Alfredo Arias

Desde la otra orilla, Alfredo Arias dejó claro que la ventaja conseguida en el Metropolitano no modifica su enfoque. El entrenador de Junior comenzó valorando el momento personal y profesional que atraviesa. “No es fácil llegar a finales o definir campeonatos. Soy un bendecido, agradecido con mis jugadores, con el club y con la vida”, expresó.

Arias fue especialmente cuidadoso al referirse al rival. “Tolima es un buen equipo, nunca se desesperó, siempre intentó jugar al piso”, señaló, destacando el proceso que sostiene al club: “Desde que yo llegué a Colombia, Tolima siempre está en finales o semifinales, es un club que mantiene una idea”.

Sobre el planteamiento para la vuelta, fue tajante: “Es otro partido, se inicia 0-0 y es lo que vamos a plantear nosotros”, descartando cualquier postura defensiva. “No pensemos que tenemos que defender tres goles, sino que podemos ir por uno o por dos porque estamos capacitados para ello”, afirmó.

El DT uruguayo también resaltó la regularidad de Junior durante el torneo. “Fuimos el equipo que más fechas estuvo en primera posición. Tuvimos un bajón que nos pegó duro, pero sabíamos que podíamos ser competitivos en los cuadrangulares y en la final”, sostuvo.

Finalmente, anticipó un partido de alta exigencia emocional. “Vamos a salir con mucha ilusión y mucha actitud, sabiendo que el rival va a intentar hacer acá lo que nosotros hicimos allá”, concluyó, confiando en la respuesta de su equipo.

¿A qué hora y cuándo es la final de la Liga BetPlay?

Después del 3-0 en Barranquilla el pasado viernes 12 de diciembre, Deportes Tolima y Junior se vuelven a ver las caras para definir al próximo campeón de la Liga BetPlay. El partido de vuelta de la final, que definirá al equipo que se lleve la estrella 100 del certamen, se jugará este martes 16 de diciembre en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué a las 7:30 p.m.

Deportes Tolima busca remontar el resultado adverso y conseguir su cuarta estrella, mientras que Junior quiere ganar la onceava y darle una alegría de fin de año a toda su hinchada.

¿Qué dice la historia sobre finales con más de tres goles de diferencia?

La primera final en la que hubo una diferencia por tres goles o más ocurrió en 1998, cuando Deportivo Cali, con un triplete de Víctor Bonilla, goleó 4-0 a Once Caldas. Una defensa impenetrable liderada por Mario Yepes neutralizó al ataque rival, dando a los azucareros el título y el impulso para alcanzar la final de la Copa Libertadores al año siguiente.

Posteriormente, en 2004, Junior protagonizó una de las finales más dramáticas al vencer 3-0 a Nacional en Barranquilla. Aunque el cuadro paisa reaccionó, e iba ganando 5-1 en la vuelta, un gol tardío de Wálter Ribonetto forzó los penales, donde los tiburones se alzaron con el título.

Años después, en 2007, Nacional se impuso 3-0 como visitante a Equidad en Bogotá, la vuelta quedaría 0-0 y el equipo antioqueño se quedaría con el título.

Más reciente, en 2018, Junior goleó 4-1 al Medellín en la ida; en la vuelta el equipo barranquillero, aunque perdió 3-1, terminó por llevarse el título. Por último, en 2020, América se coronó en una final atípica sin público, tras un contundente 3-0 inicial sobre Santa Fe, el equipo escarlata lograría coronarse campeón en el estadio El Campín de Bogotá con un resultado global del 3-2.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador