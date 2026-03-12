Gol de Jorge Carrascal con Flamengo: así selló el triunfo sobre Cruzeiro en el Brasileirao

El mediocampista apareció en los minutos finales del partido para marcar el gol que aseguró la victoria de Flamengo frente a Cruzeiro en una nueva jornada del fútbol de Brasil. Foto: EFE - Antonio Lacerda

Jorge Carrascal volvió a ser protagonista en Brasil. El volante colombiano marcó uno de los goles en la victoria de Flamengo frente a Cruzeiro durante una nueva jornada del Brasileirao, en un partido que dejó al equipo carioca bien posicionado en la tabla.

Flamengo y Cruzeiro se enfrentaron en la cuarta fecha del Brasileirao, en un compromiso que tenía gran importancia para ambos clubes debido a sus diferentes realidades deportivas. Mientras uno buscaba consolidarse en la parte alta de la clasificación, el otro intentaba recuperar terreno.

El equipo local logró imponer condiciones desde muy temprano en el encuentro. Apenas al minuto 5, el delantero Pedro aprovechó una jugada ofensiva dentro del área para abrir el marcador con una definición precisa que puso en ventaja al conjunto rojinegro.

Ese gol tempranero le permitió a Flamengo manejar el desarrollo del partido. Con mayor control del balón en varios tramos del primer tiempo, el equipo carioca administró el ritmo del juego y evitó que Cruzeiro encontrara espacios claros para reaccionar.

A pesar de la desventaja inicial, el equipo visitante buscó el empate con diferentes aproximaciones. Cruzeiro intentó generar peligro con remates desde media distancia y algunas jugadas por las bandas que pusieron a trabajar a la defensa rival.

Durante varios momentos del compromiso, el conjunto visitante logró tener más posesión de la pelota e incluso generó algunas llegadas que inquietaron al arco de Flamengo. Sin embargo, la falta de precisión en el último toque y la solidez defensiva del cuadro local impidieron que lograran igualar el marcador.

Con el paso de los minutos, el encuentro se mantuvo abierto y todo indicaba que terminaría con una ventaja mínima para Flamengo.

El gol de Carrascal en el tiempo añadido

Cuando el partido ya entraba en su recta final, apareció el colombiano Jorge Carrascal, quien había ingresado desde el banco de suplentes.

En el minuto 90+8, el mediocampista aprovechó una asistencia de Samuel Lino dentro del área y definió con precisión para marcar el 2-0 definitivo, asegurando así los tres puntos para Flamengo.

El gol del colombiano terminó de sellar el triunfo del conjunto carioca y lo convirtió en uno de los protagonistas del compromiso.

Debut exitoso de Leonardo Jardim

El encuentro también marcó el estreno de Leonardo Jardim como nuevo entrenador de Flamengo, quien comenzó su ciclo con una victoria contundente.

Gracias a este resultado, el equipo carioca llegó a siete puntos en el campeonato y se ubicó en la cuarta posición de la tabla, ocupando provisionalmente uno de los lugares que otorgan clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Carrascal y su posible regreso a la selección de Colombia

El buen momento de Jorge Carrascal en Brasil también podría verse reflejado en la selección de Colombia. El mediocampista volvería a vestir la camiseta del combinado nacional durante la fecha FIFA de marzo de 2026.

En esa ventana internacional, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo disputará dos partidos amistosos de preparación con miras al Mundial. El primero será el 26 de marzo frente a Croacia, mientras que el segundo compromiso está programado para el 29 de marzo contra Francia, dos rivales europeos que servirán como pruebas de alto nivel para la Tricolor.

