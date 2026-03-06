Minnesota United vs. Nashville: hora y dónde ver el posible debut de James Rodríguez en MLS

El colombiano ya completó varias sesiones de entrenamiento y está entre los convocados para la tercera fecha de la liga estadounidense. Foto: Minnesota United

James Rodríguez está cada vez más cerca de su estreno en el fútbol de Estados Unidos. Tras varios días de adaptación y trabajo físico, el volante colombiano podría tener sus primeros minutos con Minnesota United en la tercera jornada de la Major League Soccer, cuando el equipo visite a Nashville SC este sábado en la noche.

El capitán de la selección de Colombia completa 10 días entrenando a la par de sus compañeros y volvió a entrar en la convocatoria del técnico Cameron Knowles, lo que aumenta la expectativa por lo que podría ser su primera aparición oficial en la liga estadounidense.

Todo listo para el posible debut de James

En la jornada anterior, el colombiano ya había sido citado, pero permaneció en el banco durante la victoria 1-0 frente a FC Cincinnati. En ese momento, el cuerpo técnico consideró que no estaban dadas las condiciones ideales para su estreno, priorizando que el jugador terminara de ponerse a punto desde lo físico.

Ahora el escenario parece diferente. Con varias sesiones de entrenamiento completadas y un proceso de adaptación más avanzado, el partido con Nashville aparece como el momento más probable para su debut.

El equipo viajó desde mitad de semana a Tennessee con James dentro del grupo principal. Minnesota llega a este compromiso con cuatro puntos en dos partidos, producto de una victoria y un empate, resultados que lo mantienen bien posicionado en el inicio del campeonato.

Además del interés deportivo, el encuentro también genera expectativa porque la MLS sigue sumando figuras internacionales.

Necesita minutos pensando en la selección

Para James, el objetivo no es solo estrenarse con su nuevo club. El mediocampista necesita sumar ritmo de competencia antes de la próxima fecha FIFA de finales de marzo.

Todo apunta a que será convocado por el seleccionador Néstor Lorenzo para los amistosos frente a Croacia y Francia, dos compromisos exigentes en los que el capitán colombiano espera llegar con minutos acumulados.

Antes de ese parón internacional, Minnesota disputará tres partidos de liga. Después del duelo ante Nashville, el equipo visitará a Vancouver Whitecaps el 14 de marzo y luego recibirá en casa a Seattle Sounders el 22 del mismo mes.

Un regreso esperado tras varios meses

El último partido oficial de James a nivel de clubes fue el 9 de noviembre, cuando jugaba para Club León en la Liga MX. Aquella noche fue titular en la derrota 2-1 frente a Club Puebla, dio una asistencia y salió sustituido a los 85 minutos.

Desde entonces, el cucuteño de 34 años ha vivido un proceso de transición que lo llevó al fútbol estadounidense. Su contrato con Minnesota finaliza en junio, aunque el club tiene la opción de extenderlo hasta el final de la temporada de la MLS.

Por eso, cada partido cobra relevancia para el colombiano. Con solo 13 encuentros garantizados en su contrato actual, el tiempo para mostrar su impacto en la liga es limitado.

Este fin de semana, en Nashville, podría comenzar una nueva etapa. No solo para Minnesota, sino también para uno de los futbolistas colombianos más reconocidos de la última década. Si el técnico decide darle minutos, la MLS finalmente verá en acción a una de sus incorporaciones más mediáticas de la temporada.

Hora y dónde ver el posible debut de James Rodríguez en Estados Unidos

Fecha: sábado 7 de marzo de 2026

Hora: 8:30 p.m., hora en Colombia

Estadio: Geodis Park de Nashville

TV: Apple TV

