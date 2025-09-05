No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
¿Barranquilla dejará de ser la casa de la selección de Colombia? Esto dijo Jesurún

El presidente de la FCF dejó abierta la posibilidad de que Bogotá y Medellín reciban partidos de la ‘tricolor’, siempre que cumplan con estadios modernos y de gran capacidad.

Redacción Deportes
05 de septiembre de 2025 - 10:48 p. m.
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda
El futuro de la selección de Colombia en las próximas Eliminatorias al Mundial podría traer un cambio histórico: la posibilidad de que Barranquilla deje de ser la única casa del equipo nacional, una tradición que se mantiene desde 1989.

La capital del Atlántico se consolidó como un fortín de la ‘tricolor’, pues desde allí se han celebrado seis de las últimas siete clasificaciones a Copas del Mundo, incluida la más reciente frente a Bolivia rumbo a 2026. Sin embargo, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, abrió la puerta para que otras ciudades del país tengan la oportunidad de recibir al combinado nacional en el camino hacia el Mundial 2030.

Barranquilla sigue firme, pero no exclusiva

En entrevista con Caracol Radio, Jesurún destacó el ambiente vivido en el estadio Metropolitano en la última jornada: Barranquilla cumplió. Fue maravilloso el público, era la Barranquilla que a veces se había perdido, volvió a ser esa que calentó a nuestros muchachos todo el partido. No obstante, recalcó que el país merece ver a la selección en diferentes escenarios, aunque reconoció que el estado actual de varios estadios representa un reto.

El desafío de la infraestructura

Jesurún señaló que Colombia pasó de ser referente en Sudamérica en cuanto a estadios a quedarse rezagada en capacidad y modernización: “Tenemos que refaccionar y agrandar nuestros estadios. Ese es un debate que se debe abrir con los alcaldes, porque son escenarios de propiedad pública”, puntualizó.

En esa línea, reveló que ya ha sostenido conversaciones con las administraciones de Barranquilla, Bogotá y Medellín. La capital del país avanza en la construcción de un nuevo estadio con capacidad para 50.000 espectadores, cuya entrega está prevista para finales de 2027. En Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez anunció la remodelación del Atanasio Girardot, proyecto que se espera tenga avances en septiembre.

El panorama hacia 2030

Con estos planes en marcha, el escenario para las Eliminatorias al Mundial 2030 podría ser muy distinto. Bogotá contaría con un estadio moderno y amplio, Medellín tendría un Atanasio renovado y Barranquilla trabaja en la refacción del Metropolitano, que busca mantener su estatus como sede principal.

La decisión final aún no está tomada, pero el mensaje de la FCF es claro: la selección de Colombia podría volver a ser itinerante en el país, siempre que las ciudades garanticen escenarios a la altura de la competencia internacional.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

