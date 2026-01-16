Erling Haaland, delantero de Manchester City. Foto: EFE - PETER POWELL

La Premier League vuelve a ofrecernos un partidazo. Esta vez, Manchester United y Manchester City protagonizarán una nueva edición del clásico ciudadano, un duelo que llega con ambos equipos en búsqueda de puntos para subir posiciones en la tabla de la liga inglesa.

El City de Pep Guardiola aparece como uno de los protagonistas de la temporada. Actualmente, es segundo en la tabla con 43 puntos, producto de 13 triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas, con 45 goles a favor y 19 en contra, lo que lo mantiene en zona de Champions League.

Por su parte, Manchester United ocupa la séptima posición con 32 puntos, tras ocho victorias, ocho empates y cinco derrotas. Los red devils han marcado 36 goles y recibido 32, y llegan al derbi con Michael Carrick oficializado como entrenador interino hasta junio del presente año.

Manchester City viene de ganarle 2-0, de visitante, a Newcastle en el partido de ida de la semifinal EFL Cup. Los dirigidos por el estratega español lograron una importante victoria con goles de Antoine Semenyo al 53 y Rayan Cherki al 90+9.

Además, en la pasada jornada de la Premier League, Manchester City igualó 1-1 ante Brighton, dejando puntos en el camino en su lucha por el liderato.

Por su parte, Manchester United no atraviesa un buen presente. Viene de sufrir una dura derrota en la tercera ronda de la FA Cup, tras caer 2-1 contra Brighton en Old Trafford, resultado que lo dejó eliminado de la competición.

Brajan Gruda abrió el marcador a los 12 minutos. En el complemento, Danny Welbeck amplió la ventaja, mientras que Benjamin Sesko descontó a los 64 minutos para los ‘diablos rojos’.

En la Premier League, United rescató un empate 2-2 frente a Burnley, en un partido en el que volvió a evidenciar irregularidades defensivas.

Manchester United vs. Manchester City: fecha y dónde ver el partidazo de la Premier League

El clásico de Manchester vuelve a acaparar todas las miradas en la Premier League. Manchester United y Manchester City se enfrentarán en un duelo imperdible que promete intensidad y puntos clave en la lucha por la parte alta de la tabla.

Fecha: sábado 17 de enero

Hora: 7:30 a.m. (hora de Colombia)

Estadio: Old Trafford

TV: Espn y Disney +

