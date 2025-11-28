Logo El Espectador
Deportes
Fútbol Mundial

¡Histórico para Colombia! Barranquilla será sede de la final única en Copa Sudamericana 2026

El estadio Metropolitano Roberto Meléndez acogerá el partido decisivo del segundo certamen más importante del continente.

Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
28 de noviembre de 2025 - 07:47 p. m.
Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.
Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.
Foto: Alcaldía de Barranquilla
Barranquilla hará historia en 2026. La Conmebol confirmó de manera oficial que la capital del Atlántico será la sede de la final única de la Copa Sudamericana, un hito sin precedentes para el país desde que este formato se instauró en 2019.

El anuncio se hizo público este viernes, durante una reunión del Consejo de la Conmebol en Lima, Perú, donde el presidente del organismo, Alejandro Domínguez, comunicó la decisión de forma unánime.

Le damos el voto de confianza a Barranquilla para ser sede de la final única de la Sudamericana 2026”, expresó Domínguez en el video difundido por el alcalde de la ciudad Alejandro Char, quien se encuentra en Lima junto al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún.

El mensaje incluyó un reconocimiento al liderazgo del mandatario y al fervor futbolero de la ciudad. “Estamos seguros de que la decisión fue la correcta y que vamos a disfrutarla”, añadió el dirigente.

Por su lado, Char había anticipado en días recientes que “Barranquilla seguía haciendo historia”, y este viernes lo oficializó en sus redes sociales con una foto y un mensaje de celebración.

“¡Barranquilla, sede de la final de la Copa Sudamericana 2026! Gracias por la confianza. ¡Barranquilla los espera!”, publicó el alcalde. El anuncio fue acompañado por un video del momento exacto en que la Conmebol comunicó la designación.

No es la primera vez que la final de esta competición llega a la capital del Atlántico. En 2018, antes del formato a partido único, acogió la final entre Junior y Athletico Paranaense. Sin embargo, esta será la primera vez que Colombia reciba una final única de un torneo Conmebol, un logro que eleva el rango internacional del país como anfitrión de grandes eventos deportivos.

Debido a esto, tras finalizar la participación de Junior en la Liga, el escenario entrará en un plan de modernización para cumplir con los estándares exigidos por Conmebol: mejoras en zonas de prensa, camerinos, áreas VIP, accesos, servicios y una intervención completa en el terreno de juego.

Este nombramiento también llega como una muestra de confianza después de que Colombia perdiera la sede de los Juegos Panamericanos 2027 y descartara la posibilidad de albergar un Gran Premio de Fórmula 1.

Impacto para la ciudad

Para la ciudad, la final será una vitrina internacional sin precedentes. Se estima un impacto significativo en sectores como hotelería, transporte, comercio y gastronomía. Además, consolidará a la ciudad como uno de los escenarios deportivos más importantes de Sudamérica.

Barranquilla será, por un día, la capital continental del fútbol y se prepara para recibir delegaciones deportivas, prensa internacional y miles de aficionados, proyectándose como un punto clave del calendario futbolístico del continente.

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

