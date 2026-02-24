Medellín avanza en la Copa Libertadores tras eliminar a Liverpool bajo la lluvia

Francisco Fydriszewski (DIM) protege la pelota ante la marca de Santiago Strasorier (Liverpool). Foto: AFP - JAIME SALDARRIAGA

Independiente Medellín y Liverpool F.C. empataron 0-0 este martes en el Estadio Atanasio Girardot, resultado que le alcanzó al poderoso para avanzar a la fase tres de la Copa Libertadores 2026 tras haber ganado 2-1 la ida en Montevideo.

Bajo una lluvia persistente que azotó la capital antioqueña durante prácticamente todo el encuentro, el DIM supo administrar la ventaja construida en la ida y frustró frustrar los intentos de reacción del conjunto uruguayo.

La ida, disputada en el Parque Alfredo Víctor Viera, le había dado una valiosa ventaja al equipo colombiano. En ese partido los goles de Francisco Fydriszewski y Hayen Palacios decretaron el 2-1 final que puso al poderoso en condición favorable para la vuelta en casa.

En Medellín, el dueño de casa no pudo contar en el banquillo con su director técnico, Alejandro Restrepo, expulsado en el partido de ida en una acción que generó polémica. Por eso, el conjunto fue liderado desde el borde de la cancha por su asistente, el italiano Giuliano Tiberti.

Durante la primera mitad del duelo de vuelta no hubo goles, aunque sí llegadas clave para el DIM, entre ellas un mano a mano en el que el arquero Martín Campaña le negó el gol a Jhon Montaño, y un tiro libre de Frank Fabra que se estrelló con fuerza en el travesaño.

En la segunda mitad la visita arrancó mejor y por poco marca luego de un error de José Ortiz. Rubén Betancourt definió dentro del área y Salvador Ichazo logró evitar la caída de su aco con un achique oportuno. Ese susto le sirvió al dueño de casa para reaccionar y posicionarse mejor en el fondo.

No hubo tiempo para más y Medellín se instaló en la fase tres de la Copa Libertadores, instancia en las que tendrá como rival al ganador de la llave que tiene como contendores a Guaraní (Paraguay) y Juventud (Uruguay). La serie va 0-0.

La participación de los clubes colombianos en la fase dos terminará este jueves con los últimos 90 minutos de la serie entre Deportes Tolima y Deportivo Táchira en Ibagué a las 7:30 p.m. La ida, disputada la semana pasada en Venezuela, terminó 1-0 a favor del pijao.

