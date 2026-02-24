Baja de última hora en Colombia a falta de una semana para el Clásico Mundial

Jugadores de la selección colombiana de béisbol. Foto: FCB

La selección colombiana de béisbol sufrió este martes una baja sensible a pocos días del inicio del Clásico Mundial 2026. La Federación Colombiana de Béisbol (FCB) informó que uno de sus receptores, Elías Díaz, quien juega en las Grandes Ligas, no podrá disputar el torneo.

La FCB comunicó que la ausencia del catcher colombovenezolano se dio “por motivos ajenos a su voluntad”, aunque sin especificar más información. “Agradecemos profundamente la disposición, el profesionalismo y el compromiso demostrado por Elias Díaz durante el proceso previo.

Díaz, receptor nacido en Venezuela hace 35 años, eligió representar a Colombia porque era el país de su padre. Cuenta con una amplia trayectoria en las Grandes Ligas. Actualmente hace parte de los Kansas City Royals. Antes pasó por San Diego Padres, Colorado Rockies y Pittsburgh Pirates.

En su lugar fue convocado el también receptor Daniel Vellojín, quien asumirá el reto de representar al país en la cita orbital. El cartagenero de 25 años se integrará al equipo en Bradenton, Florida (EE.UU.) el próximo 1 de marzo, junto al resto del grupo que afina detalles antes del inicio del campeonato.

El roster, anunciado el pasado 6 de febrero, está conformado por un cuerpo de lanzadores amplio y con experiencia. La novena nacional estará bajo la dirección del mánager atlanticense José Mosquera Crisson, múltiple campeón de la liga colombiana con Caimanes de Barranquilla.

Entre los pitchers aparecen Elkin Alcalá, Austin Bergner, Danis Correa, Nabil Crismatt, Pedro García, Tayron Guerrero, David Lorduy, Emerson Martínez, Luis Patiño, Jhon Romero, Julio Teherán, Guillo Zúñiga, Adrián Almeida, Rio Gómez, José Quintana y Reiver Sanmartín.

En el cuadro interior estarán Michael Arroyo, Jordan Díaz, Dayan Frías, Reynaldo Rodríguez, Donovan Solano y Gio Urshela, peloteros con experiencia en Grandes Ligas capaces de cubrir distintas posiciones defensivas y aportar consistencia ofensiva.

En los jardines fueron convocados Brayan Buelvas, Gustavo Campero, Jesús Marriaga y Harold Ramírez. En la receptoría, tras la salida de Díaz, figuran Jorge Alfaro, Carlos Martínez y ahora Daniel Vellojín.

La selección de Colombia disputará toda la fase de grupos en Puerto Rico, más concretamente en el Estadio Hiram Bithorn, en San Juan. Allí jugará del 6 al 10 de marzo frente a Puerto Rico, Cuba, Canadá y Panamá. El grupo es exigente y la novena tricolor aspira a superar la primera ronda.

