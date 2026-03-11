Clásico Mundial 2026: Italia sorprende a EE. UU. y Japón avanza invicto a cuartos final

Italia dio un golpe sobre la mesa en el Clásico Mundial al vencer a Estados Unidos en la fase de grupos. Foto: Getty Images via AFP - ALEX SLITZ

La selección italiana de béisbol sorprendió a propios y extraños este martes y derrotó 8x6 a Estados Unidos en el Daikin Park de Houston en la fase de grupos del Clásico Mundial. El equipo europeo sumó su tercera victoria del torneo, alcanzando el primer lugar de su zona y desplazando al conjunto norteamericano de la posición de honor.

El ataque italiano se fundamentó en cuadrangulares de Kyle Teel, Sam Antonacci y Jac Caglianone en los primeros cuatro episodios del encuentro. Esta ofensiva temprana permitió establecer una diferencia de cinco carreras, ventaja que resultó decisiva para el manejo del cuerpo de lanzadores durante el resto del compromiso.

Desde el montículo, el derecho Michael Lorenzen trabajó 4.2 entradas permitiendo solamente dos imparables y otorgando una base por bolas a los rivales. Por su parte, el relevista Greg Weissert aseguró el resultado tras ponchar a Aaron Judge en el último turno al bate del partido disputado en Texas.

Italia aseguró su liderato provisional y buscará su clasificación a cuartos de final contra México en la última jornada de la fase de grupos del Clásico Mundial. Una victoria ante el cuadro azteca le garantizaría a la novena azzurra su pase directo, mientras que una derrota obligaría a recurrir al promedio de carreras en un triple empate.

Canadá silenció a Puerto Rico en San Juan

Canadá venció 3-2 a Puerto Rico en el estadio Hiram Bithorn de San Juan, apoyado en una sólida labor de sus lanzadores durante todo el juego. El cuerpo técnico canadiense logró limitar a la ofensiva puertorriqueña a solo cinco imparables, silenciando a la afición local en un duelo de pitcheo.

La ofensiva canadiense produjo sus tres anotaciones mediante boletos negociados por Tyler O’Neill y Tyler Black, sumados a un sencillo remolcador de Abraham Toro. Con este triunfo, el equipo norteamericano mantiene opciones matemáticas de pelear por el liderato del Grupo A en la jornada de este miércoles.

El seleccionado norteamericano se enfrentará ahora a Cuba en un partido determinante en el que el ganador obtendrá el pase a los cuartos de final del Clásico Mundial. Ambos equipos llegan con la necesidad de victoria para evitar la eliminación directa, lo que convierte este encuentro en un duelo de vida o muerte.

Japón cierra invicto la primera fase del torneo

Japón, vigente campeón del Clásico Mundial, finalizó la fase de grupos con récord perfecto de cuatro victorias tras derrotar 9-0 a la República Checa en su último encuentro. El equipo asiático, que ya tenía asegurado su pase a cuartos de final, aprovechó la jornada para dar descanso a su principal figura, Shohei Ohtani.

El marcador se mantuvo igualado a cero durante siete entradas gracias a la resistencia de los lanzadores checos frente a los campeones. Sin embargo, en la octava entrada, Japón fabricó un rally de nueve carreras, destacando un un cuadrangular con las tres bases llenas de Munetaka Murakami que sentenció definitivamente el resultado final.

La delegación japonesa viajará ahora a la ciudad de Miami, Estados Unidos, para disputar los cuartos de final el próximo viernes. Su rival se definirá entre las selecciones de República Dominicana y Venezuela, mientras el manager Hirokazu Ibata ajusta los últimos detalles para la etapa de eliminación directa en Florida.

