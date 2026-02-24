Independiente Medellín vs. Liverpool: hora y dónde ver el partido de Copa Libertadores

El cuadro antioqueño tiene la ventaja en la serie y espera sellar la clasificación en el Atanasio Girardot. Foto: DIM

Independiente Medellín afronta una noche decisiva en la Copa Libertadores con la ventaja en el bolsillo, pero con la obligación de confirmar en casa lo que empezó a construir en Montevideo. Tras el 1-2 conseguido en la ida, el conjunto antioqueño buscará hacer valer su localía para instalarse en la siguiente fase, mientras que Liverpool intentará revertir la historia y dar el golpe en territorio colombiano.

El equipo dirigido por Alejandro Restrepo dio un paso firme en Uruguay gracias a un tanto en el tiempo de descuento que inclinó la balanza a su favor. Ese resultado le permite llegar con mayor serenidad al compromiso de vuelta y refuerza la confianza del grupo, más cuando no está consiguiendo los mejores resultados en liga.

Con el objetivo principal de alcanzar la fase de grupos, el cuerpo técnico optó por priorizar el torneo continental, al punto de utilizar una nómina alterna en su más reciente presentación por liga, donde igualó 2-2 ante Llaneros.

Sin embargo, el panorama no es completamente cómodo. El DIM todavía no ha celebrado en condición de local en lo que va de 2026 (dos empates y una derrota), y su balance general en la temporada tampoco es arrollador con apenas dos victorias en nueve partidos oficiales (cuatro empates y tres caídas). La ventaja existe, pero el margen de error es mínimo.

Liverpool, obligado a reaccionar

El conjunto de Montevideo no logró hacerse fuerte en casa durante la ida y terminó superado tanto en el juego como en el marcador. Esa derrota profundiza un arranque de año irregular, con apenas un triunfo en cinco compromisos oficiales (un empate y tres derrotas).

Aun así, Liverpool encuentra motivos para creer. Tres victorias en sus últimas cuatro salidas como visitante en todas las competiciones demuestran que puede competir lejos de su estadio. No obstante, su único antecedente previo en Colombia terminó en empate 1-1 frente a Envigado, en la Copa Sudamericana 2012.

Un antecedente inédito

El duelo de ida representó el primer enfrentamiento histórico entre ambos clubes. Además, el Medellín mantiene un registro invicto como local ante equipos uruguayos (dos triunfos y dos empates), un dato que alimenta la ilusión de la hinchada roja.

Con la ventaja mínima en el global y el respaldo de su público, el DIM tiene la primera opción. Pero en torneos internacionales, cualquier descuido puede cambiar el rumbo.

Hora y dónde ver Independiente Medellín vs. Liverpool

Fecha: martes 24 de febrero de 2026

Hora: 7:30 p.m., hora en Colombia

Estadio: Atanasio Girardot

TV: ESPN y Disney+

