Colombia enfrentaría a Francia en marzo: así sería el amistoso previo al Mundial 2026

La prensa francesa reveló que Les Bleus quieren abrir su gira por Estados Unidos contra la tricolor, a pocos meses del torneo.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
18 de noviembre de 2025 - 12:29 p. m.
James Rodríguez de Colombia entona el himno este sábado, en un partido amistoso entre las selecciones de Colombia y Nueva Zelanda en el Chase Stadium, en Fort Lauderdale (Estados Unidos).
James Rodríguez de Colombia entona el himno este sábado, en un partido amistoso entre las selecciones de Colombia y Nueva Zelanda en el Chase Stadium, en Fort Lauderdale (Estados Unidos).
Foto: EFE - Giorgio Viera
Colombia podría tener uno de sus exámenes más fuertes antes del Mundial 2026. Según información publicada por el diario francés L’Équipe, la selección francesa dirigida por Didier Deschamps planea una gira por Estados Unidos durante la fecha FIFA de marzo y enfrentaría primero a Colombia en Florida, antes de cerrar el viaje con un partido contra Brasil en Massachusetts.

El medio francés explicó que “la gira de Francia por Estados Unidos en marzo va tomando forma” y que, aunque aún no existe un anuncio oficial, la expectativa es que Les Bleus se midan a Colombia y luego a Brasil.

Además, L’Équipe subrayó que la tricolor es la opción más sólida para abrir la gira, destacando que “Colombia, a quien Francia enfrentó por última vez en marzo de 2018 —una derrota por 2-3 en el Stade de France—, es la favorita”, haciendo referencia a aquel recordado amistoso que Colombia ganó con goles de Radamel Falcao, Juan Fernando Quintero y Luis Muriel.

El diario añadió que el duelo contra Brasil se jugaría en Massachusetts, pero no en Boston, y recordó que estos amistosos se disputarán “unos meses antes del Mundial de 2026”.

Croacia, el otro posible rival

Mientras Francia toma fuerza como primer rival para marzo, Croacia también ha manifestado públicamente su interés en enfrentar a la tricolor.

Zlatko Dalić, su entrenador, declaró hace unos días que su plan incluía amistosos “contra Brasil y Colombia, en Orlando y Nueva York”.

Croacia llega a este ciclo como una selección consolidada en la élite: fue subcampeona del mundo en 2018 y tercera en 2022, y su presencia como rival representaría un reto táctico y competitivo de altísimo nivel para Colombia.

Todo este escenario, sin embargo, está condicionado por el sorteo de la Copa del Mundo del 5 de diciembre. Si Colombia y Francia o Croacia quedan en el mismo grupo, los amistosos se cancelarían inmediatamente para evitar un cruce previo.

El plan de Lorenzo

Después de la victoria sobre Nueva Zelanda en Fort Lauderdale, Néstor Lorenzo reiteró su intención de diversificar la preparación.

El técnico aseguró que le gustaría enfrentar “un rival africano” antes del Mundial, buscando medir ritmos, transiciones y estilos que suelen aparecer en una Copa del Mundo.

Por ahora, Colombia se prepara para cerrar el año este martes con un amistoso contra Australia en Nueva York. El duelo será transmitido por Gol Caracol y se jugará desde las 8:30 p.m.

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

