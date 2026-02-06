Logo El Espectador
James Rodríguez aclaró los rumores de Millonarios y les lanzó tremendo dardo: “puro chisme”

El 10 de la selección de Colombia aseguró que, como pasó cuando dijeron que estuvo cerca de Junior de Barranquilla, la posibilidad de llegar al cuadro embajador no fue real.

Fernando Camilo Garzón
06 de febrero de 2026 - 07:43 p. m.
James Rodríguez, en su presentación con Minnesota United.
Foto: Minnesota United y MLS
El fichaje de James Rodríguez por Minnesota United, confirmado este viernes, no solo dejó titulares por lo deportivo. En su presentación oficial, el ‘10’ colombiano soltó varias frases que rápidamente cruzaron fronteras y tocaron un tema sensible en Colombia: su posible llegada a Millonarios, un rumor que tomó fuerza durante semanas en el mercado de fichajes.

El fútbol colombiano no está todavía dentro de mis planes, en un futuro uno nunca sabe nada, pero desde el primer momento quería jugar acá. En cuanto a Colombia, sería algo raro decir que no porque en el fútbol uno nunca sabe. Quiero vivir el día a día, ahora estoy aquí y quiero estar bien, voy a estar bien y sé que vamos a ganar partidos, cosas”, afirmó James Rodríguez ante la prensa, dejando claro que su prioridad siempre fue cerrar su llegada a Minnesota United FC.

Pero lo más picante vino después, cuando se refirió directamente a los rumores que lo vinculaban con el club bogotano. “En cuanto a lo de Colombia, no se tuvo claridad con la gente mía. Con Falcao hablé pero no de esto. Todo lo que salió, vamos a decirlo coloquialmente, fue todo chisme. La prensa saca cosas que no son reales, así pasó con lo de Junior también, la gente que está conmigo sabe cómo fue todo”, explicó, desmintiendo cualquier negociación formal.

Sus palabras no se quedaron ahí. James fue más allá y lanzó una crítica abierta al entorno del fútbol colombiano: “El fútbol en Colombia tiene que crecer mucho más en muchos puntos, no me voy a meter mucho pero en muchas cosas tiene que mejorar para ser más grande, competir con otras grandes ligas”. Una frase que rápidamente generó debate.

Así, lo que debía ser una presentación centrada en su nuevo club terminó reabriendo la conversación sobre su relación con el FPC y aclarando, de su propia voz, que nunca contempló seriamente regresar al país en este mercado.

Minnesota marca su presente; Colombia, por ahora, quedó en el terreno de lo hipotético.

Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

