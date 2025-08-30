Primer cambio en la nómina de Colombia para los juegos ante Bolivia y Venezuela

El lateral izquierdo Álvaro Angulo, jugador del Pumas de México. Foto: @PumasMX

El cuerpo técnico de la selección de fútbol de Colombia informó que el jugador Deiver Machado presentó una lesión en el último partido disputado con su club, el RC Lens francés, la cual le impide unirse a la actual concentración para disputar la fecha 17 por las eliminatorias de la Conmebol a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El cuerpo médico del club ha establecido un tiempo estimado de recuperación de seis semanas, durante las cuales el jugador adelantará su proceso de tratamiento y rehabilitación.

El entrenador Néstor Lorenzo, su cuerpo técnico y el grupo de jugadores le desean a Déiver una pronta recuperación, confiando en que regresará en óptimas condiciones para seguir aportando todo su talento al combinado nacional.

En su lugar se sumará a la convocatoria el jugador Álvaro Angulo, del club Pumas de México, quien viajará a la concentración en Barranquilla el domingo en la noche luego del partido de la Liga MX ante el Atlas de Camilo Vargas.

