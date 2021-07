James Rodríguez: “Me falta jugar en Italia, sería bueno ese récord”

En una transmisión vía Twitch, James David Rodríguez no descartó la posibilidad de jugar en el fútbol italiano. Y es que en las últimas semanas se ha contemplado la posibilidad de que vaya al AC Milan.

Además, según el programa “El Chiringuito”, el técnico Rafa Benítez ya le habría anunciado a Rodríguez que no contará con él para la venidera temporada del Everton inglés.

“Me están preguntando que en dónde voy a jugar. No sé, la verdad. Es un tema bastante complicado. A ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. No quiero decir si sí y tampoco quiero decir que no, porque no sé qué va a pasar. Solamente me estoy entrenando bien”, dijo James.

(“Somos los ex selección de Colombia”, dijo James Rodríguez junto a Camilo Zúñiga)

El jugador cucuteño, quien recientemente ha expresado declaraciones polémicas respecto a la selección de Colombia, concluyó: “En donde me quieran. Ya jugué en todas, me falta Italia. Sería una opción buena, pero a futuro no sé si va a pasar. Ya jugué en Portugal, España, Francia, Alemania, aquí (Inglaterra), me queda faltando Italia. Sería bueno hacer ese récord, no sé cuántos jugadores han hecho eso, creo que pocos ¿no?”.