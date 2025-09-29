James Rodríguez tiene nuevo entrenador en León: ¿quién es y qué pasó con Berizzo?

James Rodríguez con Eduardo Berizzo, su anterior entrenador en León. Foto: Club León

James Rodríguez tendrá nuevo entrenador en el León de México. El club esmeralda confirmó que Nacho Ambriz asumirá el mando del equipo a partir de este lunes, luego de la salida del argentino Eduardo “Toto” Berizzo, quien presentó su renuncia tras la derrota 2-0 frente a Juárez en la Liga MX.

La directiva aceptó la decisión y agradeció el trabajo del estratega, destacando el gesto como “un acto de nobleza pocas veces visto en el futbol”.

Berizzo había llegado en septiembre de 2024 y dirigió 44 partidos oficiales, con un balance de 13 victorias, 11 empates y 18 derrotas, lo que significó un rendimiento del 37%.

La falta de regularidad en los últimos compromisos aceleró su salida. Pese a los resultados, fue clave en la consolidación de James Rodríguez como referente del equipo, dándole continuidad y confianza en 27 encuentros, donde el colombiano aportó cuatro goles y ocho asistencias.

Durante su ciclo también participaron otros futbolistas colombianos como Stiven Barreiro, Stiven Mendoza, Édgar Guerra y Daniel Arcila. Con Ambriz de regreso al banquillo, León, que marcha décimo en la tabla, buscará estabilidad y el objetivo inmediato de clasificar a la liguilla. El debut del nuevo entrenador será en el duelo frente a Toluca.

