Chelsea vs. Benfica: hora, TV y dónde ver en vivo a Richard Ríos en la Champions

Benfica afronta una dura visita al Chelsea en la segunda jornada de la ronda de liguilla de la Champions League, un partido que marca además el debut europeo de José Mourinho al frente del cuadro lisboeta frente a uno de los clubes en los que fue leyenda.

El entrenador portugués tomó las riendas del equipo tras la sorpresiva derrota contra el FK Qarabağ Agdam en la primera fecha, un tropiezo que precipitó cambios en el banquillo y abrió una nueva etapa en el club.

Desde su llegada, Mourinho acumula dos victorias y un empate en la Liga de Portugal, resultados que han devuelto confianza al plantel y que ahora ponen la mira en un desafío de mayor exigencia.

Richard Ríos afronta un partido clave en la Champions

En este escenario aparece la figura de Richard Ríos, mediocampista colombiano que busca consolidarse como pieza importante en el esquema del técnico.

Su capacidad para recuperar balones, sumar en la salida limpia y aportar llegada en segunda línea lo han convertido en un jugador seguido de cerca por la afición, que espera verlo brillar en un escenario tan grande como Stamford Bridge.

Para Ríos, la Champions representa la posibilidad de mostrar su talento ante rivales de jerarquía y, al mismo tiempo, de ganarse definitivamente la confianza de Mourinho.

Hora y dónde ver el partido de Richard Ríos en la Champions League

El reto no será sencillo: Chelsea llega con necesidad de sumar puntos, tras perder con el Bayern Múnich de Luis Díaz en la primera fecha, y con el objetivo de reafirmar su candidatura en el torneo.

Sin embargo, Benfica viaja con la ilusión de dar un golpe de autoridad y demostrar que los cambios en el banquillo ya comienzan a surtir efecto.

Para Richard Ríos, el encuentro se presenta como un examen de carácter y de calidad, un paso más en su consolidación internacional y una vitrina de lujo para seguir escribiendo su historia en el fútbol europeo.

El partido, en Colombia, se podrá seguir este martes 30 de septiembre a las 2:00 p.m. Transmite ESPN y Disney+.

