Bad Bunny, en el Super Bowl: ¿qué otros latinos han estado en el “Halftime show”?

El artista puertorriqueño Bad Bunny durante una presentación en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan (Puerto Rico). Foto: EFE - Eric Rojas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bad Bunny encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, que se celebrará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

La NFL confirmó la noticia con un video en el que aparece el artista puertorriqueño sentado sobre una portería en la playa, simbolizando la fusión entre el fútbol americano y la cultura latina. “Lo que siento va más allá de mí mismo… esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia”, expresó el reguetonero, quien también invitó a compartir la noticia con un mensaje en tono festivo: “Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL”.

La elección de Bad Bunny fue descrita por la NFL como “emocionante y natural”, destacando su influencia global y su capacidad para conectar géneros e idiomas. Jay-Z, socio estratégico de la liga para el espectáculo musical, elogió al puertorriqueño y señaló que lo que hace por Puerto Rico “es realmente inspirador”.

Por su parte, Shakira celebró en redes sociales con un “Bienvenido de vuelta al escenario del Super Bowl. Aquí va mi gente latina!”, recordando su propia actuación en 2020 junto a Jennifer López, donde también participaron J Balvin y el propio Bad Bunny.

🇨🇴🔥🇵🇷 This Shakira X Bad Bunny medley is still fire! pic.twitter.com/0qT7CjRqaR — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) January 16, 2025

Con este anuncio, Bad Bunny se suma a una lista selecta de artistas latinos que han pisado el escenario del Super Bowl. Entre ellos destacan Shakira y Jennifer López (2020), Christina Aguilera y Enrique Iglesias (2000), Gloria Estefan en dos oportunidades (1992 y 1999), el músico Taboo como parte de Black Eyed Peas (2011), el director Gustavo Dudamel (2016), el trompetista Arturo Sandoval (1995) y Miami Sound Machine (1995). Todos dejaron su sello en un evento que históricamente ha estado dominado por figuras del pop y el rock anglosajón como Michael Jackson, Prince, Beyoncé, Madonna, U2 y Rihanna.

La confirmación llega tras meses de rumores en los que sonaban nombres como Adele y Taylor Swift como favoritas para liderar el show de 2026.

Sin embargo, la liga optó por un artista que refleja el crecimiento de la música latina en el mercado global, en un momento en el que Bad Bunny viene de cerrar una serie de 31 conciertos en San Juan dedicados a la cultura puertorriqueña. Llamó la atención que no incluyera fechas en Estados Unidos en su gira mundial “Debí Tirar Más Fotos”, decisión motivada por temores a redadas migratorias bajo el gobierno de Donald Trump.

imaginate escuchar esto en el super bowl de bad bunny pic.twitter.com/ixe4NXVmqB — keniel (@kenielthinking) September 29, 2025

La expectativa es enorme: la edición pasada con Kendrick Lamar alcanzó una audiencia récord de 127 millones de espectadores, y ahora todas las miradas están puestas en cómo el reguetonero llevará su energía y sus raíces al escenario más visto del planeta.

Con su confirmación, el Super Bowl 2026 promete ser una cita histórica para la música latina y un nuevo capítulo en la lista de artistas que han convertido el medio tiempo en un espectáculo de alcance mundial.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador