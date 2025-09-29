Ángel Barajas sigue brillando en Europa: impresionante rutina en Hungría, video

Ángel Barajas venía de hacer plata en París, en la penúltima parada de la World Challenge Cup 2025. Foto: Panam Sports

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ángel Barajas volvió a brillar este fin de semana en la gira europea de gimnasia artística al conquistar la medalla de plata en la final de la Copa del Mundo disputada en Szombathely, Hungría.

El cucuteño, de 19 años, se subió al podio en la modalidad de barra fija con una puntuación de 16.450, apenas por detrás del kazajo Milad Krimi, quien se quedó con el oro (16.550). El chileno Luciano Leteliel completó el podio con 14.250, mientras que el también colombiano Yan Dairon Zabala cerró en la séptima posición con 13.700.

👏🏻¡Ángel Barajas Sigue brillando en Europa!



🥈El gimnasta colombiano se quedó con el segundo lugar en la Copa Mundo en Szombathely.



En barra fija demostró su destreza y sincronización para hacer ondear el tricolor nacional en Hungría. 🇨🇴#ConDignidadCumplimos pic.twitter.com/qHOniPoNQR — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) September 28, 2025

Con este resultado, Barajas ya suma cinco preseas en Copas Mundo, consolidándose como una de las figuras emergentes de la gimnasia artística latinoamericana.

Video: así fue la nueva rutina de Barajas en Hungría

Ángel Barajas sigue sumando medallas

Antes de este logro en Hungría, había sido segundo en barras paralelas en París con 14.333 puntos, superado por el británico Joe Fraser, pero delante del suizo Florian Langenegger. En esa misma cita, Zabala finalizó octavo en la modalidad con 12.033. En su palmarés internacional figuran además tres bronces obtenidos en 2024 en El Cairo y Bakú.

El colombiano se mostró satisfecho con sus avances, aunque con la mirada puesta en nuevos objetivos. “La meta es tener un logro mayor que el que obtuve el año pasado”, afirmó tras su actuación.

Horizontal Bar final at the Szombathely World Challenge Cup:



🥇 Milad Karimi 🇰🇿 14.750

🥈 Angel Barajas 🇨🇴 14.650

🥉 Luciano Letelier 🇨🇱 14.250#FIGWorldCup pic.twitter.com/ij9xd2YlTa — FIG (@gymnastics) September 28, 2025

La gira europea es parte de su preparación con miras a clasificar a los Juegos Olímpicos de 2028, un reto que lo motiva a seguir superándose y a mantener a Colombia en el radar de la gimnasia mundial.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador