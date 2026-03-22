James Rodríguez volvió a sumar minutos en el empate de Minnesota United con Seattle Sounders

James Rodríguez debutó con Minnesota United el pasado 15 de marzo de 2026. Foto: Getty Images via AFP - RICH LAM

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

James Rodríguez volvió a sumar minutos con Minnesota United este domingo en la quinta jornada de la Major League Soccer 2026. El capitán de la selección de Colombia disputó poco más de 14 minutos en el cierre del empate 0-0 con Seattle Sounders en el Allianz Field de Saint Paul.

Antes de su ingreso, el partido era un duelo físico y de escasas emociones. Mucho roce en el mediocampo, pocas llegadas claras y ninguna acción que realmente pusiera en peligro los arcos. Apenas hubo un tiro al arco en la primera mitad, cortesía de Kelvin Yeboah, justo antes del descanso.

El técnico Cameron Knowles mandó a James al campo al minuto 75, en reemplazo del argentino Tomás Chancalay. Su efecto fue casi inmediato y a los pocos minutos filtró un pase milimétrico que dejó a Anthony Markanich dentro del área y con posibilidad de rematar, pero su intento se fue ancho y la ocasión más clara del partido se perdió entre los lamentos de la tribuna.

El partido no dio para más y terminó en reparto de puntos. El 0-0 le queda bien a lo que se vio sobre el césped, con poco fútbol y escasas situaciones de verdadero peligro. Con este resultado, Minnesota United acumula tres partidos consecutivos sin ganar y es duodécimo en la Conferencia Oeste con cinco puntos en cinco presentaciones.

El otro colombiano que vio acción con Minnesota este domingo fue el defensor sanandresano Jefferson Díaz, quien disputó el partido completo y fue amonestado al minuto 67. En Seattle vio minutos el delantero Jesús Ferreira, nacido en Santa Marta pero que representa a la selección de Estados Unidos.

Los datos de James Rodríguez

En sus más de 14 minutos, James completó 12 de 14 pases intentados para un 86% de efectividad. Registró un remate, dos pases clave, un pase en el último tercio y tocó el balón en 18 oportunidades. Son los números discretos de un jugador que va encontrando ritmo de manera paulatina.

La mirada de James apunta ahora a la Selección Colombia. El volante fue convocado por Néstor Lorenzo para los amistosos de la Fecha FIFA ante Croacia y Francia, que arrancan el jueves de la próxima semana. Llega con minutos contados, pero con la ilusión de aportar en dos compromisos que servirán de preparación para lo que viene.

Por lo pronto, su entrenador en Minnesota United lo está llevando con paciencia. James aún no cuenta con la confianza plena del técnico y sigue siendo una opción desde el banco, pero ya está de vuelta en la acción tras más de tres meses sin disputar un partido oficial. El proceso avanza, de a poco pero avanza.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador