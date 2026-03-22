Manchester City le ganó la Carabao Cup a Arsenal y le envía un mensaje en la Premier League

Jugadores de Manchester City celebrando luego de ganar 2-0 la final de la Carabao Cup contra Arsenal este 22 de marzo de 2026 en el estadio de Wembley de Londres, Inglaterra. Foto: EFE - TOLGA AKMEN

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Arsenal no pudo con Manchester City y perdió el primer título de la temporada. Aunque los de Mikel Arteta fueron tibiamente superiores a los de Pep Guardiola durante el primer tiempo, la parte complementaria agarró en curva ascendente a los celestes y blanco y confundidos a los de rojos y blanco.

El marcador quedó sentenciado a favor del City en cuatro minutos. Nico O’Reilly se encargó de marcar un doblete para herir irremediablemente a los Gunners que, a pesar de intentarlo hasta el último minuto, nunca lograron descontar en el electrónico o al menos generar algo peligro en el arco rival.

Con esto, Arsenal pierde el primer torneo de la temporada y justo frente al club con el que se disputa la punta de la Premier League. Ese campeonato que se le ha hecho tan esquivo al conjunto de Londres durante los últimos tres años y que, esta vez, quiere que no se le vaya entre las manos en lo que queda.

Primer tiempo de Arsenal vs. City

Durante los primeros 15 minutos de la final, Arsenal impuso condiciones al punto de casi ponerse por delante en el marcador. El despliegue de Declan Rice le permitió al equipo de Arteta verse con opciones en el último cuarto.

A la media hora de partido, Manchester City ya había equiparado el desarrollo del juego a partir del toque tranquilo, pero progresivo. Además, las arremetidas por banda de Jérémy Doku le dieron profundidad a los de celeste.

El último cuarto de hora no tuvo un dominador claro y ambos equipos se fueron al vestuario con la sensación de haber podido hacer algo más. Eso sí, el arquero de Manchester City tuvo una triple atajada crucial en el encuentro.

Segundo tiempo de Arsenal vs. City

A partir de este momento, City se adueñó de la esfera, incomodando al equipo de Arteta, acostumbrado a tener la posesión del balón. Fue en ese momento, minuto 60, que O’Reilly, tras un error del arquero, puso en ventaja a su equipo.

Tan solo cuatro minutos después (64′), el mismo jugador de Manchester recibió un centro en el área chica y anotó el segundo, también de cabeza. Un gol que fue lapidario para las intenciones de remontada de Arsenal y sus hinchas.

Casi sobre el final del juego, Gabriel Jesús estrelló una pelota en el palo para asustar a Manchester City. Sin embargo, nada cambió en el marcador y Pep Guardiola es campeón de la Copa de la Liga por quinta vez.

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