Moto2: David Alonso sumó sus primeros puntos de la temporada con un quinto lugar en Brasil

David Alonso durante las prácticas del Gran Premio de Brasil de Moto2 en el autódromo Ayrton Senna en Goiânia (Brasil). EFE/ Andre Borges Foto: EFE - Andre Borges

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David Alonso inauguró su cuenta en la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Moto2 al terminar quinto en el Gran Premio de Brasil, disputado este domingo en el circuito Ayrton Senna de Goiania. Cosechó 11 puntos en su segunda presentación del año en la categoría intermedia del motociclismo mundial.

El piloto colombiano estuvo cerca de lograr su primera pole position en Moto2. Su tiempo de clasificación —un minuto, 20 segundos y 728 milésimas— quedó a apenas 17 milésimas del registro de su compañero de equipo, el español Daniel Holgado, quien sí se quedó con la primera posición en una jornada atípica marcada por problemas en el asfalto del circuito.

Alonso, de 19 años, partió desde la segunda casilla, pero en la largada cayó hasta la séptima posición. Con el paso de las vueltas intentó acercarse al grupo delantero, aunque el alto ritmo de los líderes y los constantes cambios en las posiciones le dificultaron mantenerse en la lucha directa por el podio durante la primera mitad de la carrera.

En el tramo final, el colombiano se enfrascó en un intenso duelo por la quinta posición con el español Izan Guevara y el italiano Tony Arbolino. Logró imponerse en ese grupo gracias a un ritmo constante y sin errores en las últimas vueltas, lo que le permitió asegurar una posición relevante en el resultado final.

El podio del Gran Premio de Brasil quedó en manos españolas. Daniel Holgado, ahora líder de la tabla acumulada, se coronó campeón con un tiempo de 35:46.382. Daniel Muñoz y Alex Escrig completaron el podio en segundo y tercer lugar respectivamente.

El quinto lugar tiene un valor adicional para Alonso considerando que hace apenas dos semanas, en Buriram, Tailandia, el colombiano sufrió un violento accidente en la tercera vuelta que lo dejó inconsciente sobre el asfalto y obligó a detener la carrera con bandera roja. Supo reponerse del golpe y retomó confianza en Brasil.

Tras la cita brasileña, la parrilla de MotoGP, Moto2 y Moto3 pone rumbo a Austin, Texas, donde el próximo fin de semana se disputará el Gran Premio de las Américas en el Circuito de las Américas. Alonso llega como noveno en el campeonato, a 22 puntos del líder Holgado.

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