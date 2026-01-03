El calendario de Colombia en el deporte mundial: estos serán los principales eventos de 2026

James Rodríguez y Luis Díaz liderarán a Colombia en el Mundial de 2026. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Con los balances hechos, ahora es momento de mirar el 2026. Hay mucha expectativa y el foco principal estará en la Copa del Mundo de la FIFA, el mayor evento deportivo de todo el planeta. La selección nacional vuelve a la máxima cita después del fracaso de Catar 2022 y tiene la obligación histórica, en Estados Unidos, México y Canadá, de responder a la expectativa; la Tricolor está llamada a ser protagonista en el torneo.

Por supuesto, la mirada también irá a otras disciplinas; ciclismo, levantamiento de pesas, patinaje, golf o gimnasia también marcarán el año del deporte colombiano. Sin embargo, el eje de gravedad del calendario será el Mundial de Fútbol. Y con Colombia en la fiesta, no cabe la duda de que será el acontecimiento del año.

Mes a mes: así será el 2026 para el deporte colombiano

Enero

Emiliana Arango será el principal eje colombiano en el arranque del año, en un mes que se proyecta como punto de partida simbólico para el deporte nacional y su conexión con el calendario global. La tenista antioqueña vivirá un hito personal al disputar, por primera vez, el Abierto de Australia desde el cuadro principal, un paso que refleja maduración competitiva y consolida su lugar en la élite en el inicio de la temporada.

En paralelo, el deporte mundial volverá a medir sus límites con el Rally Dakar, mientras en Colombia el foco se repartirá entre tradición y arranque: la final del béisbol profesional definirá nuevo campeón, y el fútbol abrirá oficialmente el año con la Superliga entre Santa Fe y Junior, antes de la puesta en marcha de la Liga BetPlay.

Febrero

Este mes tendrá en Laura Vargas a su figura central, al convertirse en la representante de Colombia en los Juegos Olímpicos de Invierno, un hecho que, por sí solo, marca la singularidad del mes y amplía el mapa simbólico del deporte nacional. Su presencia en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina pondrá a Colombia en una escena históricamente ajena, mientras en casa el calendario seguirá su curso con los Campeonatos Nacionales de Ruta, clave para definir jerarquías y proyectos en el ciclismo. El tenis aportará tensión competitiva con los playoffs de la Copa Davis ante Marruecos, y el deporte como espectáculo global alcanzará su punto máximo con el Super Bowl y el NBA All-Star Game. En Sudamérica, el pulso continental se expresará en la Recopa entre Flamengo y Lanús, mientras el baloncesto retomará su dimensión competitiva con las eliminatorias mundialistas.

Marzo

Este mes tendrá en David Alonso a su figura colombiana más visible, en un mes que condensará inicios de temporada, grandes clásicos y citas que ordenan el mapa del deporte mundial. El arranque del campeonato de MotoGP y Moto2 en el Gran Premio de Tailandia marcará el comienzo del año competitivo para Alonso, mientras Colombia también tendrá foco internacional con su participación en el Clásico Mundial de Béisbol.

El mes será especialmente intenso en ciclismo, con pruebas que definen jerarquías tempranas como Strade Bianche, París-Niza, Tirreno-Adriático, Milán-San Remo y la Vuelta a Cataluña, en paralelo al inicio de la temporada de Fórmula 1 y Fórmula 2 en Australia, con el debut anual de Sebastián Montoya.

El calendario se completará con hitos globales como The Players Championship, el sorteo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, el Mundial bajo techo de atletismo y el inicio de la MLB, antes de un cierre simbólico con la Finalissima entre Argentina y España en Lusail, en un mes donde la velocidad, el calendario y la expectativa marcarán el pulso del deporte global.

Abril

Este mes estará atravesado por la alta competencia y los grandes rituales del deporte mundial. La triple jornada de Colombia en las Eliminatorias Femeninas funcionará como termómetro deportivo, mientras en paralelo al arranque de las fases de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana marcarán la agenda.

El calendario ciclista alcanzará uno de sus picos con monumentos como Tour de Flandes, París-Roubaix y Lieja-Bastoña-Lieja, además de carreras de alto voltaje como la Vuelta al País Vasco y el Tour de Romandía, mientras el deporte global mirará, como cada abril, hacia el Masters de Augusta. Con el inicio de los NBA Playoffs, el mes terminará de confirmar un patrón: abril será un cruce entre tradición, élite y procesos en construcción.

Mayo

Este mes tendrá en Egan Bernal a su gran eje colombiano, en un mes en el que el ciclismo volverá a ordenar la narrativa deportiva del país y a conectarla con los escenarios más exigentes del mundo. El foco estará puesto en el Giro de Italia, una carrera que para Bernal representa historia, expectativa y reencuentro con la alta montaña, en paralelo a un calendario que también visibilizará el crecimiento del ciclismo femenino con la Vuelta a España Femenina y el Giro de Italia Femenino, además del desarrollo local con la Vuelta de la Juventud.

El mes se abrirá al atletismo global con el inicio de la Liga Diamante en Doha y al tenis con Roland Garros, mientras el fútbol concentrará su clímax emocional con las finales continentales: la Europa League Final en Estambul, la definición femenina de la Champions League Femenina, la Conference League Final y la gran final de la Champions League en Budapest.

Junio

Esta parte del año tendrá a la selección de Colombia como eje absoluto del calendario, en un mes en el que el deporte colombiano entrará de lleno en su mayor vitrina global. El inicio de la Copa Mundial Masculina de la FIFA 2026 marcará un punto de inflexión no solo competitivo sino simbólico, con Colombia enfrentando una fase de grupos exigente ante Uzbekistán, un rival surgido del repechaje y Portugal, en un recorrido que llevará al equipo por Ciudad de México, Guadalajara y Miami antes de que el torneo se extienda hasta la final en Nueva Jersey.

En paralelo, el calendario mantendrá un pulso diverso: el cierre de las Eliminatorias Femeninas y la doble jornada de la selección femenina reforzarán la centralidad del fútbol de selecciones, mientras el país también será escenario del deporte mundial con el Mundial Juvenil de Levantamiento de Pesas en Cali, una cita que proyecta el recambio generacional. El mes se completará con hitos de alto impacto mediático como el inicio de las Finales de la NBA, el US Open de golf, el circuito LPGA, el arranque de Wimbledon y la Vuelta a Colombia Femenina, configurando un junio de máxima densidad deportiva, atravesado por una sola certeza: todo girará alrededor del recorrido de Colombia en el Mundial.

Julio

Este mes tendrá en Natalia Linares a una de sus figuras más representativas, medallista mundial y llamada a ser protagonista de Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero el mes estará inevitablemente atravesado por el cierre del mayor evento del planeta. El 19 de julio se disputará la final de la Copa Mundial Masculina de la FIFA 2026, un punto culminante que concentrará la atención global y marcará el tono de todo el calendario deportivo.

En paralelo, el deporte mantendrá su pulso tradicional con el Tour de Francia, el Abierto Británico y el Campeonato Mundial de BMX en Brisbane, mientras el baloncesto cerrará su primera fase de eliminatorias mundialistas.

Agosto

Este mes tendrá en Nairo Quintana una figura atravesada por la incertidumbre, con el debate abierto —sin confirmaciones— sobre un posible retiro que añadirá una carga simbólica a cada una de sus apariciones. El mes estará marcado por un calendario ciclista denso y contrastante: el Tour de Francia Femenino abrirá la agenda con protagonismo creciente del pelotón femenino, mientras en casa la Vuelta a Colombia reactivará la conexión popular con la ruta antes de que el foco vuelva a Europa con la Vuelta a España, una carrera históricamente ligada al nombre de Quintana.

En paralelo, el deporte colombiano mirará al futuro con el Mundial Sub-20 de Atletismo en Eugene, mientras el baloncesto retomará su camino clasificatorio con el inicio de la segunda ronda de eliminatorias y el tenis entrará en su último gran escenario del año con el US Open.

Septiembre

Este mes tendrá en Gabriela Rueda a su eje colombiano, con el patinaje de velocidad como hilo conductor de un mes que combinará élite, procesos y grandes vitrinas globales. Su proyección culminará hacia fin de mes con los World Skate Games en Asunción, mientras el calendario irá cargándose de citas decisivas: el atletismo cerrará su temporada con las finales de la Liga Diamante en Bruselas; el baloncesto se pondrá a prueba con el Mundial Femenino de Baloncesto; y la lucha medirá jerarquías en su Mundial de Manama.

El fútbol ampliará el foco con el Mundial Femenino Sub-20, el inicio de la fase de liga de la Champions League y el arranque de la NFL, mientras Sudamérica concentrará atención con los Juegos Suramericanos en Santa Fe. En ciclismo, el pulso nacional y global se expresará entre el Clásico RCN y el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta en Montreal.

Octubre

Jeison López será el gran referente de este mes. Campeón del mundo de halterofilia y Deportista del Año en Colombia, en un mes en el que su figura servirá para leer un calendario de cierres, consagraciones y nuevas aperturas. El punto más coherente de esa narrativa será, justamente, el Mundial de Levantamiento de Pesas, una cita que le da contexto a su estatus y que vuelve a poner a Colombia en conversación con una disciplina en la que el país ha construido prestigio y expectativa.

En paralelo, el deporte mundial se moverá entre el clímax y el reinicio: el béisbol llegará a su cima con la Serie Mundial y el baloncesto abrirá un nuevo ciclo con el arranque de la NBA. Octubre también tendrá peso olímpico y de élite con el Mundial de Judo en Bakú y el Mundial de Gimnasia Artística en Róterdam, mientras el ciclismo cerrará su temporada con el Giro de Lombardía y el Mundial de Pista en Shanghái, además de las pruebas formativas como la Vuelta del Porvenir. El fútbol femenino sostendrá el pulso continental con la Copa Libertadores Femenina.

Noviembre

Este mes tendrá al Estadio Metropolitano como eje simbólico y territorial, en un mes donde Colombia pasará de ser espectadora a escenario central del fútbol continental. La final de la Copa Sudamericana en Barranquilla convertirá al Metropolitano en un punto de convergencia regional, antes de que el foco se traslade a Montevideo para la definición de la Copa Libertadores, cerrando el año sudamericano de clubes. En paralelo, el deporte mundial entrará en fase de balances y coronaciones con las Finales ATP y el inicio de la fase final de la Copa Davis, mientras el motociclismo bajará el telón de su temporada con el Gran Premio de Valencia. El ciclismo, en clave de futuro y renovación, mantendrá presencia con la Vuelta del Futuro.

Diciembre

El cierre del año tendrá en Sebastián Montoya a su figura colombiana más visible, en un mes de cierres, balances y proyección hacia el futuro inmediato. El automovilismo bajará el telón de la temporada con el Gran Premio de Abu Dabi, última parada de la Fórmula 1 y la Fórmula 2, un escenario que simboliza el punto exacto entre lo logrado y lo que viene para Montoya en su proceso dentro del automovilismo internacional.

En paralelo, el deporte colombiano mirará hacia adentro con la gala del Deportista del Año de El Espectador y Movistar, un acto de memoria y jerarquización que suele marcar el tono del cierre anual, mientras el fútbol mantendrá una última cita global con la Copa Intercontinental.

