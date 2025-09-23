No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Jhon Arias habló de sus primeros meses en Wolverhampton: “Un arranque difícil”

El extremo colombiano, quien se está adaptando al fútbol inglés, enfrenta un presente adverso en lo colectivo.

Redacción Deportes
23 de septiembre de 2025 - 05:12 p. m.
Jhon Arias, futbolista colombiano del Wolverhampton Wanderers.
Jhon Arias, futbolista colombiano del Wolverhampton Wanderers.
Foto: Wolverhampton Wanderers FC
Jhon Arias atraviesa un momento de contrastes. El extremo chocoano, pieza clave de la selección colombiana, vive en Inglaterra el inicio más complejo de su carrera. Reconoció que la adaptación al Wolverhampton, su nuevo club en la Premier League, ha sido más exigente de lo esperado.

“La temporada ha tenido un arranque difícil, contrario a lo que se desea, pero no conozco otro camino diferente al del trabajo. Estoy tratando de acelerar los procesos para que esto cambie”, aseguró este martes el extremo chocoano en diálogo con ESPN.

Arias llegó este verano europeo a cambio de 17 millones de euros procedente de Fluminense. Dejó Brasil como ídolo. En tres años y medio con el conjunto carioca levantó la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana, siendo protagonista en ambos títulos.

También fue figura en el Mundial de Clubes, en el que fue seleccionado dentro el equipo ideal del torneo. Ese rendimiento catapultó su llegada al fútbol inglés, pero los primeros pasos no han sido fáciles: Wolverhampton acumula cinco derrotas en igual número de jornadas.

El colombiano, con seis partidos disputados —tres como titular—, aún no suma goles ni asistencias. Su meta está no solo en ganarse un lugar entre los inicialistas, sino también el de tener buen ritmo de competencia para ayudar a su equipo a revertir la situación.

“Todos hemos visto lo compleja que es la Premier, un fútbol diferente a lo que estaba acostumbrado, pero estoy contento, esto me hace mejorar y elevar mi nivel, saliendo de mi zona de confort. Es un escenario ideal para mí, más rápida y física. Desde lo personal creo que es un buen lugar para crecer”.

Su presente de club contrasta con la fortaleza que ha mostrado en la selección. Indiscutible para Lorenzo, acumula más de 30 partidos internacionales y fue clave en la clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Con la camiseta tricolor habla con la ilusión de quien ve un horizonte grande: “Ya no tenemos que envidiarle mucho a esas selecciones que tienen el rótulo de favoritas. Tenemos que soñar y visualizarnos con ser campeones. Si no tenemos en la mente que podemos serlo, claramente no lo vamos a lograr”.

