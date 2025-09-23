Palmeiras vs. River Plate: hora y dónde ver en vivo la Copa Libertadores

Palmeiras venció 2-1 a River Plate en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Foto: EFE - JUAN IGNACIO RONCORONI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un Palmeiras embalado, y con un pie en las semifinales de la Copa Libertadores tras imponerse por 1-2 en el partido de ida de los cuartos de final, se medirá este miércoles con un River Plate que necesita elevar su nivel para inclinar la balanza a su favor.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo deberán convertir al menos dos goles para avanzar a semifinales luego de salir derrotados en Buenos Aires, con tantos de Gustavo Gómez y Vitor Roque. Los argentinos solo pudieron recortar distancia con un gol de Lucas Martínez Quarta en el final.

Un triunfo por la mínima de River este miércoles llevará la definición a una tanda de penaltis, mientras que un empate clasifica al conjunto paulista, que además está en racha, pues en la Liga brasileña goleó por 4-1 a Fortaleza el sábado y depende de sí mismo para recuperar el liderato.

No en vano, el Verdão ha alzado en tres oportunidades la Copa Libertadores (1999, 2020 y 2021) y espera completar el ‘tetra’ este año. El técnico portugués Abel Ferreira contará prácticamente con todos sus principales titulares, a los cuales reservó en la última jornada del ‘Brasileirão’.

La ofensiva se presume que estará liderada nuevamente por el uruguayo Joaquín Piquerez, Vitor Roque y el argentino Juan Manuel ‘Flaco’ López. El que seguirá fuera de la cancha será el delantero Paulinho, tras la cirugía que tuvo que realizarse luego del Mundial de Clubes, mientras que Khellven es duda.

River Plate, por su parte, llega presionado tras caer 2-0 ante Atlético Tucumán en el Campeonato argentino. Para la vuelta, Gallardo no contará con Sebastián Driussi, Maximiliano Meza, Germán Pezzella y Giorgio Costantini, todos lesionados.

Giuliano Galoppo, en cambio, regresa tras suspensión y Lautaro Rivero, que tenía una molestia en el gemelo, estará disponible. También estarán disponibles los tres colombianos que hacen parte del plantel: Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño y Miguel Ángel Borja.

Alineaciones probables

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Andreas Pereira, Felipe Anderson; Juan Manuel ‘Flaco’ López y Vitor Roque. DT: Abel Ferreira

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juanfer Quintero, Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo

Árbitro: Andrés Matonte (URU).

Hora y dónde ver en VIVO la vuelta entre Palmeiras y River Plate:

Fecha: Miércoles 24 de septiembre

Lugar: Allianz Parque de Sao Paulo (Brasil)

Hora: 7:30 p.m.

Canal: ESPN y Disney+

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador