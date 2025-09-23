No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Colombia venció a México en su último examen previo al Mundial Sub-20 de Chile

La tricolor, dirigida por César Torres, cerró su preparación mundialista con una victoria 3-2 en Ypané.

Redacción Deportes
23 de septiembre de 2025 - 03:04 p. m.
Jugadores de la selección colombiana Sub-20.
Jugadores de la selección colombiana Sub-20.
Foto: FCF
La selección de Colombia Sub-20 cerró con victoria su preparación rumbo al Mundial que se disputará en Chile. Este martes, en Ypané (Paraguay), el equipo dirigido por César Torres —quien celebraba además su cumpleaños— se impuso 3-2 frente a México en un duelo amistoso.

El escenario fue el Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino (CARFEM), a las afueras de Asunción. La figura del compromiso fue Jhon Rentería, delantero del Sarmiento de Argentina, quien firmó un doblete. El otro tanto colombiano lo convirtió Royner Benítez, mediocampista de Águilas Doradas.

La tricolor, subcampeona del Sudamericano Sub-20 que este año se celebró en Venezuela, venía de empatar 1-1 con Paraguay en otro duelo que hizo parte de la preparación para la cita orbital. Ahora la delegación colombiana emprenderá rumbo hacia Chile.

Justamente este lunes la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó la lista de 21 jugadores que representarán al país en el campeonato, que se celebrará del 27 de septiembre al 19 de octubre. En el plantel se destacan las presencias de Oscar Perea, Neyser Villarreal y Jordan Barrera.

Colombia integra el Grupo F junto a Arabia Saudita, Noruega y Nigeria. El debut será el 29 de septiembre frente a los árabes. Luego, el 2 de octubre, enfrentará a los europeos, y cerrará la fase de grupos contra los africanos, el 5 de octubre. Todos los encuentros se disputarán en la ciudad de Talca.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

