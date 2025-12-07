Jhon Córdoba, figura en Rusia: anotó y Krasnodar se mantiene en la cima de la liga

Jhon Córdoba es una de las figuras del FC Krasnodar de Rusia. Foto: FC Krasnodar

En Rusia, antes de que el invierno congele por completo el calendario y obligue a la liga a su tradicional pausa prolongada, Jhon Córdoba firmó un cierre de año contundente en lo individual. El delantero colombiano volvió a aparecer en el marcador para sostener al Krasnodar en una carrera que lo tiene en lo más alto del fútbol ruso. Su gol en la victoria 3-2 ante CSKA Moscú, por la jornada 18, fue clave para llevarse los tres puntos antes del parón.

El partido comenzó con un tropiezo para el local. CSKA golpeó temprano, al minuto 11, a través de Moisés, en una acción que obligó a Krasnodar a recomponer sin precipitarse. Ese golpe inicial no desordenó al equipo y, sobre todo, no alteró la claridad de Córdoba, que llevaba dos partidos encadenando gol y asistencias.

Cuando se acercaba el cierre del primer tiempo, el colombiano fabricó una jugada formidable. Recibió en la mitad del campo, cargó con un rival a la espalda mientras avanzaba, abrió el balón a la derecha para Joao Batxi y aceleró con decisión para buscar la devolución. La pelota le llegó de nuevo, ya en el área chica, y solo tuvo que empujarla para el 1-1 al minuto 38. Una acción colectiva con sello propio.

Ese tanto se convirtió en su duodécimo gol de la temporada y el octavo en la Liga Premier de Rusia, números que lo acomodan en el top 5 de los artilleros del campeonato. A ello se suman sus seis asistencias, para un total de 18 participaciones directas en goles en la campaña 2025/26, una cifra que confirma que su aporte no se limita al área, sino que atraviesa buena parte del engranaje ofensivo del Krasnodar.

La remontada, necesaria para sostener el liderato antes del parón, se concretó en el arranque del segundo tiempo. Un tiro de esquina cerrado de Eduard Spertsyan descolocó al arquero visitante, que se quedó pegado a la línea, y el balón terminó encontrando a Victor Sá, listo para el 2-1 al minuto 51. Con CSKA ya desgastado y, minutos después, condicionado por la expulsión de Moisés, el local empujó hasta ampliar la diferencia. A veinte minutos del final, Batxi marcó el tercero, premio a una presentación en la que fue socio constante de Córdoba y un dolor de cabeza para la defensa rival.

Matheus Alves descontó en el tiempo agregado para poner algo de suspenso, pero el esfuerzo tardío no alteró el triunfo de Krasnodar. CSKA se marchó con una derrota amarga y con Daniel Ruiz en el banco sin ver acción. El local, en cambio, cerró la jornada con una mezcla de alivio y satisfacción: la victoria lo deja liderando la tabla con 40 puntos, uno por encima del Zenit de San Petersburgo, lo que le permite irse al receso invernal con margen y confianza.

La temporada en Rusia se detiene ahora hasta finales de febrero o comienzos de marzo del 2026, cuando el frío dé tregua y la competición retome su ritmo habitual.

